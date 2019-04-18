Политика
В Турции заявили, что продолжат участвовать в производстве F-35РИА Новости 18 апреля в 13:03
Анкара продолжит свое участие в программе по производству истребителей пятого поколения F-35, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
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Анкара: исключение Турции из программы F-35 нанесет вред США и программе в целом
Новостной фронтвчера в 06:51
Турция продолжит участвовать в производстве F-35 - пресс-секретарь президента
Вестник Кавказа18 апреля в 13:36
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Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
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Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:50
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Из-за пожаров в Забайкалье эвакуировали 289 человек
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Обновлено в 02:48
Футбол
Гвардиола рассказал о работе над ошибками
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вылете клуба из Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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Хоккей
Оба победителя конференций вылетели в первом раунде плей-офф НХЛ
Оба клуба, которые в регулярном чемпионате выиграли свои конференции, вылетели в первом раунде плей-офф.
Обновлено в 02:13
Здоровье
Источник: главврач РКБ №2 станет первым замминистра здравоохранения РТ
Главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) №2 Альмир Абашев станет первым заместителем министра здравоохранения РТ.
Обновлено в 01:00
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
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Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Букмекеры отдали победу Зеленскому на выборах президента Украины
Российские и зарубежные букмекеры считают, что во втором туре выборов президента Украины победит Владимир Зеленский, притом с большим перевесом.
Обновлено в 02:28
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Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 01:05
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
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ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов
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Обновлено вчера в 13:00
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
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Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
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Обновлено 18 апреля в 05:43
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Регина Тодоренко: «Когда муж мне дает деньги, я не противлюсь»
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«Реал» готовит предложение по Погба
Поль Погба может переехать в Испанию. Представители «Реала» продолжают вести работу по трансферу Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:39
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
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