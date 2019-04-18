Политика

В Турции заявили, что продолжат участвовать в производстве F-35РИА Новости 18 апреля в 13:03

Анкара продолжит свое участие в программе по производству истребителей пятого поколения F-35, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
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Анкара: исключение Турции из программы F-35 нанесет вред США и программе в целом

Новостной фронтвчера в 06:51

Турция рассчитывает на дальнейшее участие в производстве F-35

ПолитРоссия18 апреля в 13:47

Турция объявила о продолжении участия в программе F-35

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В Турции заявили, что продолжат участвовать в производстве F-35

РИА Новости18 апреля в 13:03

Турция продолжит участвовать в производстве F-35 - пресс-секретарь президента

Вестник Кавказа18 апреля в 13:36
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Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Политика

В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Авто

Причины, по которым на ГАЗ перестали устанавливать 405 двигатель

Компания предпочла устанавливать устаревшие модели 421, несмотря на отсутствие у них адаптации к современным условиям работы.
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Происшествия

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По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
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Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:54
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Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

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Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
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Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Из-за пожаров в Забайкалье эвакуировали 289 человек

Спасателям пришлось эвакуировать 289 человек из 14 населённых пунктов в Забайкальском крае из-за вспыхнувших в регионе природных пожаров.
Обновлено в 02:48
Футбол

Гвардиола рассказал о работе над ошибками

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вылете клуба из Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:31
Хоккей

Оба победителя конференций вылетели в первом раунде плей-офф НХЛ

Оба клуба, которые в регулярном чемпионате выиграли свои конференции, вылетели в первом раунде плей-офф.
Обновлено в 02:13
Здоровье

Источник: главврач РКБ №2 станет первым замминистра здравоохранения РТ

Главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) №2 Альмир Абашев станет первым заместителем министра здравоохранения РТ.
Обновлено в 01:00
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Обновлено в 01:01
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

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Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Политика

Букмекеры отдали победу Зеленскому на выборах президента Украины

Российские и зарубежные букмекеры считают, что во втором туре выборов президента Украины победит Владимир Зеленский, притом с большим перевесом.
Обновлено в 02:28
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

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Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Общество

ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов

Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено вчера в 19:25
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Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
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Регина Тодоренко: «Когда муж мне дает деньги, я не противлюсь»

28-летняя Регина Тодоренко не скрывает - она не привыкла сидеть дома без дела.
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Футбол

«Реал» готовит предложение по Погба

Поль Погба может переехать в Испанию. Представители «Реала» продолжают вести работу по трансферу Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
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Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
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