Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из РоссииРИА Новости 11:03
Граждане РФ, муж и жена, погибли в ДТП в районе турецкой Аланьи, их сбил автомобиль, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье во вторник.
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Общество
Российские судьи проиграли компьютерам в доверии
28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.
Обновлено в 21:34
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Польше нашли тоннель, который может привести к Янтарной комнате
На территории комплекса немецких бункеров в польском поселении Мамерки обнаружили вход в старинный тоннель, который может привести музейщиков к местоположению Янтарной комнаты.
Обновлено в 02:52
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Журналист Голунов вышел на свободу
Обновлено в 13:57
Происшествия
Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» уголовного дела против корреспондента сетевого издания Meduza Ивана Голунова, которого подозревали в распространении наркотических средств.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие
51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено в 16:51
Футбол
«Фиорентина» предложила работу Батистуте
Итальянская «Фиорентина» предложила работу в клубе своему бывшему нападающему Габриэлю Батистуте.
Обновлено в 19:43
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Брат Ким Чен Ына оказался информатором ЦРУ
Брата лидера КНДР отравили в 2017 году в аэропорту столицы Малайзии. При нем нашли крупную сумму денег наличными.
Обновлено в 00:33
Политика
На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт
Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено в 18:23
Общество
В России изменились правила выезда детей за границу
С 12 июня в России начнут меняться правила вывоза детей в другие страны. Об этом сообщает пограничная служба ФСБ России.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни под Хамой
Представитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) Сергей Бондарев сообщил, что сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни Кафр-Акид в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 23:30
Авто
Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке
Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
Обновлено в 23:24
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина
Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Политика
Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
На Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским, заявила депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:39
Общество
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Здоровье
«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца
Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
Обновлено в 07:10
Наука
В условиях космоса кислоты могут не диссоциировать
Исследователи определили, что в криогенных условиях космоса кислоты могут не вступать в химическую реакцию с водой и, соответственно, не образовывать едкие растворы, как это происходит в земных условиях.
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Футбол
Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче на Евро-2020
Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:50
Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ
Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25