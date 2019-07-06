Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружияBFM.ru вчера в 12:50
Сотрудники сил безопасности Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества в провинции Болу. Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС. Стоимость данного вещества оценивается в 72 млн долларов.
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В Турции при обыске нашли радиоактивные материалы стоимостью 72 миллиона долларов
Эхо Москвывчера в 19:14
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Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Футбол
Удаление в матче с Чили стало вторым в карьере Месси
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси был удален на 37-й минуте матча за третье место на Кубке Америки против Чили, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил журналисту телекомпании «Рустави 2», что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия этой страны.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
Единоборства
Аманда Нуньес нокаутировала Холли Холм
Чемпионка Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес (18-4) нокаутировала в первом раунде американку Холли Холм (12-5) и отстояла свой титул в легчайшем весе.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички
Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Музыка
Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе
Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2" и "решить вопрос в сторону Украины".
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Автомобиль такси врезался в киоск на остановке в Челябинске
От удара такси вылетело на остановку, чудом не снеся находящихся там людей, и впечаталось в цветочный киоск.
Обновлено в 01:24
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Авто
Российская и зарубежная сборка иномарки: есть ли разница
Чаще всего, на авто нашей сборки вы увидите российскую резину, уплотнитель, пластик, отделку, оптику, шумоизоляцию и многое другое.
Обновлено в 02:15
Футбол
Семак: Фолы не свистели, пенальти не ставили
Фолы не свистели, пенальти не ставили.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
В Якутии и на Колыме за 5 лет модернизируют 16 аэропортов
Во время совещания в Нерюнгри, где участвовали глава Якутии Айсен Николаев, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр транспорта России Евгений Дитрих, было отмечено, что в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, до 2024 года должно быть реконструировано 16 северных аэропортов - 15 в Якутии и один в Магаданской области.
Обновлено в 01:32
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Единоборства
Бивол и Кузьмин в сентябре проведут поединки в США
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол и чемпион WBA Intercontinental Сергей Кузьмин проведут следующие бои в сентябре в США.
Обновлено в 02:38
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Баскетбол
«Сан-Антонио» подпишет 2-летний контракт с Маркусом Моррисом
«Сан-Антонио» и свободный агент Маркус Моррис договорились о 2-летнем контракте на 20 миллионов долларов, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в твиттере.
Обновлено в 01:44
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Гаджеты
Опубликованы рендеры конкурента Hyundai Creta – Tata Blackbird
Предполагается, что новый кроссовер получит название Blackbird и составит серьезную конкуренцию доминирующему в этом сегменте кроссоверу Hyundai Creta.
Обновлено в 02:44
Политика
Задержанных в Ливии россиян поместили в тюрьму
Двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей перевели в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.
Обновлено вчера в 17:07
Единоборства
Нейт Диас едва не устроил драку c командой Нурмагомедова на UFC 239
Перед очередным поединком произошёл конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено вчера в 22:52