Происшествия
Газета.RuПострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС. Об этом сообщил ее отец Андрис Лейкуцис. "В начале четвертого Алиска умерла", - написал он у себя в соцсети.
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Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.
WomanHit.ru 04:18
Общество
В Москве повысили минимальный размер пенсии
Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.
Росбалт вчера в 09:42
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
Росстат подсчитал калории в рационе россиян
По сведениям, собранным Росстатом, среднестатистический россиянин в сутки потребляет 2651,5 килокалорий.
Телеканал 360° 02:16
Технологии
Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri
В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
Forbes 12:36
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Политика
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО во Владивосток.
Комсомольская правда 12:47
Кино
Трейлер нового «Джокера» появился в Сети
Известия 15:45
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителей F-35
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в краже технологий американских самолётов F-35 для своего истребителя пятого поколения.
RT на русском 09:13
Происшествия
Видео забитых наркотиками гробов попало в сеть
Видео находки опубликовало Global News. Водителя машины, в которой перевозили наркотики, задержали.
Lenta.ru 05:42
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Газета.Ru 12:15
Политика
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
RT на русском 15:47
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Армия и оружие
Сегодня начнет работу Космическое командование США
Космическое командование США официально начинает свою работу в четверг, 29 августа.
Российская газета 17:55
Происшествия
Кремль прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, отвратительными и неприемлемыми.
VSE42 Новости 08:59
Экономика
Росстат сообщил о росте уровня бедности в РФ
Во II квартале этого года уровень бедности вырос с 12,5% до 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
News.ru вчера в 16:34
Здоровье
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
РИА Новости 03:07
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Происшествия
Небольшой самолет рухнул на бельгийском аэродроме
Сверхлегкий самолет потерпел крушение на аэродроме Вевельгем в бельгийской провинции Западная Фландрия.
Известия 18:16
Технологии
РЖД показали беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД впервые показали беспилотный поезд «Ласточка». Его испытания прошли на испытательном кольце в Щербинке.
ФедералПресс 06:40
Политика
Джонсон и Эрдоган призвали РФ и Сирию выполнять свои обязательства
Россия и Сирия должны выполнять свои международные обязательства, передает РИА Новости заявление главы правительства Великобритании Бориса Джонсона и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
Аргументы и Факты 17:24
Здоровье
Ученые назвали продукты, которые вызывают рак
Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака.
РЕН ТВ 09:18
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 15:27
Футбол
Зелимхан Бакаев: Джикия по поводу моего вызова в сборную не шутил
Вас включили в заявку сборной России на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.
Советский спорт 12:26
Интернет
В США экс-сотруднику Google предъявлено обвинение в краже технологий
Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.
Life.ru вчера в 17:46
Политика
Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября
Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 17:46