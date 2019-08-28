Происшествия
RT на русскомВ Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
Девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в бассейне в турецком Бодруме, умерла в больнице. Об этом сообщил отец ребёнка Андрис Лейкуцис, информацию подтвердили в посольстве. «В начале четвёртого Алиска умерла», — написал Лейкуцис в социальной сети.
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Происшествия
В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку
Полицейские уволены, на них заведены уголовные дела по ч. 2 ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
ВК Пресс вчера в 06:40
Армия и оружие
Украина прекратила работу КПП «Майорское» в Донбассе
Украинские силовики приостановили работу КПП "Майорское" в Донбассе, ссылаясь на обстрелы.
РЕН ТВ 08:18
Происшествия
Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси
В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".
Вести.Ru 10:55
Происшествия
В Мексике при нападении на бар погибли больше 20 человек
В городе Коацакоалькос на юге Мексики при нападении на бар погибли больше 20 человек. Об этом 28 августа написало местное издание Excelsior.
Телеканал RTVI 08:07
Общество
Источник «Коммерсанта» опроверг запрет московским школам проводить линейки 2 сентября
Источник газеты, объяснил снятие публикации "некорректным цитированием".В департаменте образования "Коммерсанту" подтвердили, что 1 сентября День знаний в Москве отметят в рамках московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.На вопрос о том, направлял ли департамент в столичные школы рекомендацию не проводить линеек 2 сентября, изданию не ответили.
Интерфакс 15:07
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Футбол
Тухель убеждает Дембеле перейти в «ПСЖ»
Сам 22-летний хавбек не хочет уходить из каталонской команды, но убедить его пытается главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.
Sports.ru 16:13
Политика
Песков рассказал об отношении Кремля к саммиту в «нормандском формате»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к новому саммиту в "нормандском формате", который инициируют Германия и Франция.
Московский Комсомолец 06:43
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Армия и оружие
В США назвали условие для возвращения Турции в программу F-35
Турция еще может вернуться в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Российская газета 16:32
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Политика
Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Футбол
Канчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад
Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора».
Sports.ru 15:26
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Политика
Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Армия и оружие
На МАКС-2019 представили экспортный вариант МиГ-35
Глава корпорации «МиГ» Илья Тарасенко отметил, что экспортная версия истребителя поколения 4++ оборудована радаром, имеющим активную фазированную решетку.
ГЛАС.RU 06:00
Армия и оружие
12 боевых самолетов приземлились на автомагистраль в Татарстане
Московский Комсомолец 10:33
Происшествия
Страховщик оплатит репатриацию погибшей в Турции российской девочки
Пострадавшая в результате несчастного случая в бассейне 12-летняя россиянка умерла сегодня в больнице Страховая компания "Согласие" полностью оплатит проведенное лечение и репатриацию тела в Россию 12-летней девочки, умершей после несчастного случая в Турции.
Аргументы и Факты 13:33
Происшествия
Почти 700 тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Из-за непрекращающихся ливней почти 700 тысяч жителей юго-западных районов Японии были вынуждены оставить свои дома.
VSE42 Новости 00:42
Происшествия
На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
CBS Media 10:31
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
РИА Новости 12:13
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46