В Турции сошел с рельсов скоростной поезд Анкара-Конья. Об этом 13 декабря сообщает телеканал Haberturk. Уточняется, что в результате аварии опрокинулись два вагона поезда.

В Турции сошел с рельсов скоростной поезд

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