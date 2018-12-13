Происшествия

В Турции сошел с рельсов скоростной поезд
Известия
вчера в 23:58

В Турции сошел с рельсов скоростной поезд Анкара-Конья. Об этом 13 декабря сообщает телеканал Haberturk. Уточняется, что в результате аварии опрокинулись два вагона поезда.
Известиявчера в 23:58

Подробнее о событии

В Анкаре скоростной пассажирский поезд столкнулся с пригородным составом

РБК00:36

В Анкаре назвали причину крушения скоростного поезда

РИА Новости00:43

Вагоны скоростного поезда сошли с рельсов в Анкаре. Онлайн‐трансляция

Телеканал 360°00:18

Причиной крушения скоростного поезда в Турции стало столкновение с маневровым локомотивом

ТАСС00:55

При крушении поезда в Анкаре погибли четыре человека, 43 ранены

RT на русском00:40

СРОЧНО! В Турции поезд сошёл с рельсов, 4 погибли (уточнённые данные)

МК-Турция00:18

Жертвами железнодорожной аварии в Анкаре стали четыре человека

Говорит Москва00:35
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Происшествия

Напавших на полицейских в Назрани ликвидировали

Боевики, причастные к нападению на двух полицейских в Назрани, ликвидированы.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

Истребитель упал в океан во время учений нацгвардии США на Гавайях

Истребитель Hawker Hunter, задействованный в учениях подразделения ВВС национальной гвардии США, упал в океан.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Московском театре сатиры нашли труп

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В Кузбассе из-за пожара на шахте эвакуировали 118 горняков

Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

В Чечне более 100 тысяч человек остались без электричества

Электроснабжение пропало более чем у 100 тысяч человек в Чечне, следует из материалов Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Сокольниках горит склад с покрышками

На востоке столицы загорелся склад автомобильных покрышек, площадь возгорания составляет около двухсот квадратных метров.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

Суд арестовал недвижимость генерала СК Дрыманова

Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, это решение приняли после появления в местных СМИ информации о том, что одной из пациенток после операции врачи сделали перевязку канцелярским скотчем вместо пластыря.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Арестованы братья стрелка из Страсбурга

Два брата стрелка из города Страсбурга (Франция) Шарифа Шеката арестованы, пишет Le Figaro.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Спецборт из Сирии доставил на лечение в Москву тяжелобольного ребенка

Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

В Бразилии во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин

Более 200 женщин обвинили бразильского знахаря в неподобающем поведении во время спиритических сеансов.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Двое пострадавших в ДТП на Кубани находятся в тяжелом состоянии

Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае рабочих находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое - в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

В московском автобусе были обнаружены гранаты

В Москве в пассажирском автобусе недалеко от станции метро «Тульская» был обнаружен бесхозный пакет, в котором лежали гранаты, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

Вертолет доставит семерых пострадавших в ДТП под Псковом в Петербург

Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

На Ямале после столкновения с грузовиком сгорел УАЗ, есть погибшие

На Ямале после столкновения с грузовиком MAN загорелся и полностью выгорел УАЗ, погибли два человека.
Обновлено вчера в 23:59
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