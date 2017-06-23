Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»РИА Новости 06:01
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил оператор проекта Turkstream. Эта техническая операция называется "надводный захлест".
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Политика
Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Глыба льда упала на парня в центре Омска с крыши университета
Корреспондент NGS55.RU отправился на улицу Карла Либкнехта, где сегодня, 19 марта, около 13:00 на 18-летнего омича с крыши здания Омского финансового университета упала глыба льда.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Омске потушили пожар на заводе
Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:26
Авто
Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy
Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено в 06:10
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 07:38
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Подлодка «Казань» впервые выстрелит ракетой «Циркон» в 2020 году
Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» в 2020 году.
Обновлено в 04:00
Политика
Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира»
"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
Обновлено в 05:45
Здоровье
В Сибири впервые в РФ провели одновременную пересадку сердца и печени
В Новосибирске медики провели уникальную операцию, одновременно пересадив 36-летней женщине и сердце, и печень.
Обновлено в 09:30
Общество
МВД намерено изучать отснятые правозащитниками видео в колониях
В МВД предложили поправки в закон «О порядке посещения мест принудительного содержания членами ОНК».
Обновлено в 01:15
Общество
Площадкой для Универсиады-2023 станет ВИЗ-Правобережный
В Екатеринбурге прошло заседание штаба по подготовке площадки для летней Универсиады-2023.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3
На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске
История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.
Обновлено в 07:59
Космос
NASA намерено приобрести у Роскосмоса дополнительные места на «Союзах»
«NASA рассматривает перспективу заключения договора с Роскосмосом на два дополнительных места в «Союзе», а также согласование других услуг», — передает News.ru, ссылаясь на сообщение.
Обновлено вчера в 22:03
Спорт
Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:59
Недвижимость
Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами
Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.
Обновлено в 04:36
Технологии
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Общество
Юлия Савиновских пожаловалась на российские власти в ЕСПЧ
Обновлено в 09:06
Происшествия
Пассажирка автобуса в Латвии напала на водителя из-за русского языка
В Даугавпилсском автобусном парке заявили, что конфликт произошел не из-за языка Жительница Латвии напала на русскоговорящего водителя автобуса из-за того, что она проехала нужную остановку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Общество
Суд отказал в иске возмущенному рекламой Reebok москвичу
Кунцевский суд Москвы отклонил иск жителя столицы Олега Воронина к ООО «Адидас» о возмещении морального вреда из-за рекламы бренда Reebok, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:24
Гаджеты
Новая вариация Mirai использует 27 эксплоитов
Новая версия вредоноса продолжает эту «традицию» и атакует даже такие девайсы, которые ранее не попадали под прицел злоумышленников.
Обновлено в 03:30
Общество
В Госдуму внесён законопроект о возвращении сезонного перевода времени
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 05:33
Наука
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
Экономика
ЛСР увеличила чистую прибыль в 2018 году на 2%
Девелоперская группа ЛСР в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим годом на 2% - до 16,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:07
Космос
Роскосмос обещал скоро отправить космонавтов на Луну
Обновлено в 06:47
Интернет
Instagram разрешил покупать товары внутри приложения
Команда Instagram объявила о начале закрытого бета-тестирования новой функции Checkout.
Обновлено в 08:32
Политика
Путин на украинском языке обратился к властям Киева
Президент России Владимир Путин обратился к властям Киева на украинском языке.
Обновлено в 04:55
Футбол
Роман Зобнин пропустит не меньше месяца
Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин выбыл из строя как минимум на месяц.
Обновлено в 08:06