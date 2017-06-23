Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»РИА Новости 06:01
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил оператор проекта Turkstream. Эта техническая операция называется "надводный захлест".
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Хоккей
Переиграв СКА в Ярославле «Локомотив» вернулся в серию
Забив третью шайбу в ворота СКА, Максим Осипов оформил дубль. 3:1 в пользу "Локомотива" и общий счет в серии сокращается.
Обновлено вчера в 02:08
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой опроверг слухи вокруг смерти дочери
Мужчина опроверг слухи о том, что артистке перед смертью ампутировали ногу, и отмел все обвинения в адрес врачей.
Обновлено в 07:26
Футбол
Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня
Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
Обновлено в 14:06
Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обновлено в 11:31
Происшествия
В центре Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением
Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружено на улице Большая Полянка в центре Москвы.
Обновлено в 05:39
Политика
Владимир Путин на украинском языке задал вопрос киевским властям
Президент России Владимир Путин встретился с представителями крымской общественности и выразил свое недоумение проводимой украинскими властями политикой.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Президент Казахстана ушел в отставку
Обновлено в 10:41
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Наводнение в Небраске показало уязвимость штабов США
Наводнение в Небраске вскрыло уязвимость командных штабов США.
Обновлено в 12:11
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире
Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 11:13
Происшествия
Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника
Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
Обновлено в 07:05
Футбол
Кокорин отмечает день рождения в СИЗО
Как сообщает издание «Известия», подарков на свой день рождения Кокорин не просил, но, возможно, воспользуется правом на звонок близким.
Обновлено в 02:02
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Обновлено в 14:25
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Политика
Турция не намерена оправдываться перед США за покупку российских С-400
Анкара не должна оправдываться перед Вашингтоном в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил советник главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Ясин Актай.
Обновлено в 06:59
Политика
Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Экономика
Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива
Президент России Владимир Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, несмотря на необходимость больших вложений на первоначальном этапе.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Собчак посетила репетицию спектакля Виторгана
На днях журналистка вместе с маленьким наследником посетила репетицию спектакля «Город Лжедмитров» — ее экс-избранник выступил в роли режиссера постановки.
Обновлено в 09:37
Общество
Потепление выше нормы ждет москвичей в апреле
Синоптики прогнозируют, что в начале второго весеннего месяца температура в столичном регионе будет немного выше нуля.
Обновлено в 11:54
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Футбол
«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера
«Локомотив-Кубань» официально объявил об отставке главного тренера команды Владе Йовановича.
Обновлено в 14:03
Здоровье
Двухтысячную операцию при помощи «гамма ножа» провели в Склифе
Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 13:50