Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»РИА Новости 06:01
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил оператор проекта Turkstream. Эта техническая операция называется "надводный захлест".
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Футбол
Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения
Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Политика
Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией
Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Политика
Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Обновлено в 13:12
Игры
Shroud рассказал о новых героях Apex Legends
Обновлено в 04:30
Политика
Помпео надеется на скорое заключение торгового соглашения США с КНР
Американский госсекретарь Майк Помпео надеется, что Вашингтон и Пекин вскоре придут к заключению нового торгового соглашения.
Обновлено в 10:50
Экономика
Один из контрагентов подал иск о банкротстве авиакомпании UTair
Финансовая компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании UTair, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 12:16
Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро
Французский клуб готов приобрести 29-летнего немца за 80 млн евро и увеличить зарплату игрока на 50%, сообщает OkDiario.
Обновлено в 10:36
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Политика
США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы
Напомним, в последние месяцы США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 10:55
Экономика
Греф: компании из расследования OCCRP не имеют отношения к Сбербанку
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что все компании, упомянутые в расследовании OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) по «Тройке Диалог» не имеют никакого отношения к Сбербанку.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов
Обновлено в 01:33
Кино
Церемония прощания с Хуциевым состоится 21 марта
Прощание с режиссером Марленом Хуциевым, который умер во вторник на 94-м году жизни, пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.
Обновлено в 04:46
Интернет
Instagram начал тестировать покупки внутри приложения
Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Омске загорелся цех по производству канифоли
Огонь полностью охватил цех по производству канифоли в Омске, сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
Наука
Ученые рассказали, почему молодежь отказывается от презервативов
В ходе исследований с участием более 230 молодых мужчин и женщин, было установлено, что прекрасный пол реже пренебрегает вопросами безопасности секса, однако именно они чаще отказываются от презерватива.
Обновлено в 09:38
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Общество
Свинку Пеппу обвинили в сексизме
Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.
Обновлено в 08:40
Политика
Путин рассказал, с чего начинал карьеру
Обновлено в 10:49
Единоборства
Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 12:28
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Один человек погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области
Два человека пострадали и один погиб из-за прорыва трубы на дамбе в Новгородской области, все они являются сотрудниками ООО "Маловишерское ДЭП".
Обновлено в 12:25
Происшествия
Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника
Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Обвиняемому в измене сотруднику ЦНИИмаше продлили срок ареста
Сотруднику головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву продлили срок ареста.
Обновлено в 09:41
Космос
Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры
Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19