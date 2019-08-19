Происшествия
Юная петербурженка захлебнулась в бассейне и находится в коме в ТурцииРегион online 08:59
Юная жительница Петербурга находится в коме в Турции после трагического случая. Инцидент произошел в одном из отелей в Бодруме. Рука 12-летней девочки угодила в трубу насоса.
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«Засосало в трубу, сердце запускали пять раз». 12-летняя девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции
Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.Фонтанка.Ру01:59
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Семье захлебнувшейся в турецком бассейне школьницы помогли только петербургские танцоры
Московский Комсомолец10:59
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