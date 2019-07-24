Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломатаВедомости 15:02
По данным издания, речь идет об Александре Поганшеве. На сайте белорусского посольства в Турции говорится, что он является советником по административным вопросам. В МИД Белоруссии подтвердили информацию о ранении сотрудника посольства, пишет белорусское издание TUT.BY.
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Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Обновлено в 05:13
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика
В Госдуму внесен законопроект о единой базе данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единой базы данных, содержащей сведения обо всех гражданах России и иностранцах на территории страны.
Обновлено в 02:59
Экономика
Импорт пальмового масла в РФ в мае упал на 38%
Россия в мае 2019 года сократила импорт пальмового масла и его фракций на 37,7% в натуральном выражении по сравнению с маем прошлого года — до 48,3 тысячи тонн, следует из материалов Росстата.
Обновлено в 09:09
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Космос
В лунных кратерах могут храниться миллионы тонн водяного льда
Обновлено в 01:40
Гаджеты
Fujifilm представила камеру, распознающую номера авто за 1 километр
Модель камеры видеонаблюдения от Fujifilm носит название SX800, а ее особенностью становится 40-кратный зум, который как раз и позволит распознавать номерные знаки автомобилей на расстоянии в один километр.
Обновлено в 14:43
Политика
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.
Обновлено в 13:10
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Обновлено в 08:24
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими бизнесменами
"Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей", - отметил украинский юрист, прикрепив к посту ссылку на видеозапись в инстаграме.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Обновлено в 15:39
Здоровье
На диспансеризацию пожилые волгоградцы отправятся с комфортом
Новые автомобили в районах ждут с нетерпением, потребность в них назрела давно, поскольку раньше пожилых пациентов приходилось возить на диспансеризацию на ГАЗелях, которые мало приспособлены для перевозки маломобильных людей.
Обновлено в 13:04
Наука
Ученые выяснили, когда люди начали страдать от сердечных приступов
Наши предки начали страдать от атеросклероза и сердечных приступов примерно два или три миллиона лет назад в результате мутации в одном из генов, который малярия использовала для проникновения в наш организм.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Единоборства
Боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Ракетный эсминец военно-морских сил Китая прибыл в Санкт-Петербург
В Петербург прибыл ракетный эсминец военно-морских сил Китая «Си Ань», передает ОТР.
Обновлено в 09:54
Технологии
В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения
Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.
Обновлено в 06:09
Футбол
Бывший судья Ходырев получил должность в «Спартаке»
Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев подтвердил информацию, что он стал заместителем начальника команды московского «Спартака».
Обновлено в 12:36
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Футбол
Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»
На сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьем по силе дивизиона чемпионата России, обнаружена страница клуба «Газмяс».
Обновлено в 14:25
Политика
Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны
Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.
Обновлено в 14:07
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено в 06:43
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский обсудил с премьер-министром Италии приговор нацисту Маркиву
Президент Украины Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Конте высказал обеспокоенность "неоправданно жестоким решением суда" в отношении украинского нациста Маркива, которому был вынесен приговор в виде 24 лет лишения свободы.
Обновлено в 15:43
Футбол
Клуб из Китая предложил за Бэйла 20 млн евро
Сообщается, что китайский клуб, помимо стоимости трансфера, готов предложить 30-летнему игроку контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро за сезон.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Москве из СИЗО выпустили оскорбившую чиновника пенсионерку
Ранее РИА Новости сообщали, что после конфликта в конце лета 2015 года Васильева уехала домой, забыв о перепалке, однако чиновник написал заявление в полицию по 319-й статье УК РФ "Оскорбление представителя власти".
Обновлено в 15:47