Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломатаВедомости 15:02
«Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», – рассказал официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, дипломат в тяжелом состоянии.
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Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату. За развитием ситуации следит наш президент Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикФАН 18:18
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 23:19, Вашингтон
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45
Здоровье
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
В салонах красоты во время маникюра, пирсинга и татуажа есть риск заражения гепатитами В и С. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина в преддверии Всемирного дня по борьбе с гепатитом 28 июля.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Водителя скорой, по вине которого погибла беременная женщина, поместили под домашний арест
Обновлено в 22:36
Армия и оружие
Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Тиль Швайгер – немецкий актер, режиссер и сценарист - высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 23:14
Армия и оружие
С боевым почином: в армии создают ремонтно-эвакуационные полки
Колесные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС на базе тягача БАЗ-6910-021 «Вощина» были созданы на Брянском автомобильном заводе специально для этих подразделений.
Обновлено в 17:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли в Керчи
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи. Об этом в Instagram сообщила вдова журналиста.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:01
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Политика
Facebook оштрафуют на $5 млрд за утечку данных
Федеральная торговая комиссия США объявила о штрафе для Facebook в размере $5 млрд за утечку пользовательских данных, сообщает ТГ-канал " Разведчик".
Обновлено в 14:30
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 13:30
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Театры
Британский танцовщик Акрам Хан представит в Москве балет Xenos
Британский танцовщик и хореограф Акрам Хан 25 и 26 июля представит на сцене Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в рамках фестиваля "Территория" балет Xenos - последний спектакль большой формы, в котором он участвует как исполнитель.
Обновлено в 02:21
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02
Экономика
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»
ЦБ попросил суд арестовать все счета и все денежные средства, находящиеся на счетах ответчиков — физических лиц.
Обновлено в 11:03
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
Обновлено в 18:34
Наука
Раскрыта возможная подлинность Туринской плащаницы
Группа исследователей из Франции и Италии нашла доказательства того, что результаты исследования 1988 года, которое установило якобы настоящую дату изготовления туринской плащаницы, были ошибочными.
Обновлено в 12:33
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество
В МЧС советуют при походе в лес надевать яркую одежду
Собираясь в лес, желательно надеть яркую одежду и взять с собой еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.
Обновлено в 21:43
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о том, что девушку-инвалида выгнали из ТЦ
Следователи проверят информацию СМИ об инциденте в одном из торговых центров Москвы, откуда охрана силой вывела девушку, предположительно с ограниченными возможностями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 15:41
Политика
Грузия намерена субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Sputnik Грузия со ссылкой на постановление грузинского правительства.
Обновлено в 16:45
Футбол
«Химки» стали единоличным лидером ФНЛ
Обновлено в 14:11
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Футбол
Бывший судья Ходырев получил должность в «Спартаке»
Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев подтвердил информацию, что он стал заместителем начальника команды московского «Спартака».
Обновлено в 12:36
Политика
Россияне смогут проживать на Мальдивах без визы 90 дней
Благодаря подписанному соглашению россияне получат возможность без виз въезжать на Мальдивы, и находиться там на протяжении 90 дней.
Обновлено в 09:27
Происшествия
У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски
По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась сменить фамилию
Наконец, сегодня, в день именин артистки, муж объявил на личной странице «Инстаграма», что скоро она будет носить его фамилию.
Обновлено в 12:45