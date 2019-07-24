Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломатаВедомости 15:02

По данным издания, речь идет об Александре Поганшеве. На сайте белорусского посольства в Турции говорится, что он является советником по административным вопросам. В МИД Белоруссии подтвердили информацию о ранении сотрудника посольства, пишет белорусское издание TUT.BY.
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В Анкаре серьезно пострадал от вооруженного нападения советник посольства Белорусиии в Турции по административным вопросам Александр Поганшев, сообщает
 Hurriyet.
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