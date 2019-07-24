с чего всё началось

По данным издания, речь идет об Александре Поганшеве. На сайте белорусского посольства в Турции говорится, что он является советником по административным вопросам. В МИД Белоруссии подтвердили информацию о ранении сотрудника посольства, пишет белорусское издание TUT.BY.

Футбол Роналду одобрил возможный трансфер Неймара в «Ювентус» Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает El Mundo Deportivo.

Наука Древний затонувший лес обнаружили на дне Балтики Литовские специалисты из Клайпедского университета обнаружили у побережья Балтийского моря древний затонувший лес, возраст которого составляет примерно 10 тысяч лет.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Происшествия К Дмитрию Гудкову пришли с обыском У политика Дмитрия Гудкова ведутся обыски. Об этом сообщил РБК помощник председателя «Партии перемен» Алексей Обухов.

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Политика Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Происшествия В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, одна гражданка России погибла.

Происшествия Координатор московского штаба Навального сообщил о своем задержании Сотрудники полиции задержали координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Об этом сообщается в Twitter штаба.

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Происшествия Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.

Происшествия Посольство КНДР: задержанное судно вернется в Россию после проверки В посольстве КНДР в Москве сообщили, что задержанное северокорейскими властями российское судно с моряками вернется в Россию после проверки пограничниками.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

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Авто Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.

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