Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломатаВедомости вчера в 15:02

По данным издания, речь идет об Александре Поганшеве. На сайте белорусского посольства в Турции говорится, что он является советником по административным вопросам. В МИД Белоруссии подтвердили информацию о ранении сотрудника посольства, пишет белорусское издание TUT.BY.
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Мевлют Чавушоглу
Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату. За развитием ситуации следит наш президент Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикФАН вчера в 18:18

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