Политика
В Турции прокомментировали сообщения о смерти ЭрдоганаГазета.Ru 11:49
В Турции опровергли слухи о смерти лидера страны 65-летнего Реджепа Тайипа Эрдогана. О том, что президент жив, сказал в комментарии РИА "Новости" советник главы турецкой правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай.
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Советник главы турецкой правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай в комментарии РИА Новости опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Тайипа Эрдогана.РИА Новости08:38
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