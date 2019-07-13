с чего всё началось

Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Автоспорт Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.

Игры В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.

Политика Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.

Экономика Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.

Экономика Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.

Технологии Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора Сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Гаджеты Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.

Футбол «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Наука Братство Физтеха Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.

Здоровье Псковичи стали меньше употреблять наркотики Полицейские встретились с журналистами, чтобы рассказать о методах борьбы с наркоманией и профилактике незаконного потребления и распространения наркотиков.

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Музыка Валерий Леонтьев дал последний концерт Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.

Происшествия Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.

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