с чего всё началось

Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

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