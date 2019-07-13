Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского столаLenta.ru 06:06

Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
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с чего всё началось
Есть железное правило: с использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор, — заверил Айык РИА Новости
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