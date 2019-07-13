с чего всё началось

Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

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Наука Доказана эффективность похудения при помощи кофе Ученые смогли доказать, что кофе оказывает благоприятное влияние на сжигание бурого жира в организме человека.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Шоу-бизнес Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала фигуру в купальнике Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.

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Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Происшествия В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.

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Политика Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.

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Футбол Анчелотти: «Переговоры по Хамесу займут очень много времени» Хамес может играть на многих позициях позади центрфорварда. На этой неделе я отправил ему поздравление в честь дня рождения.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.

Армия и оружие Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400 О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.

Технологии Сбой произошел в работе «Билайна» Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.

Шоу-бизнес Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху После съемок Юлия Ковальчук задумалась о своем отношению к экстриму. Размышлениями певица поделилась в блоге.

Армия и оружие В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.

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Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.