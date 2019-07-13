Турецкие отели не выставляют для повторного использования на шведском столе скоропортящиеся продукты, повторно могут использовать лишь продукты с длительными сроками хранения, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

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Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

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