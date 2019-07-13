Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского столаLenta.ru 06:06

Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
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Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты

Турецкие отели не выставляют для повторного использования на шведском столе скоропортящиеся продукты, повторно могут использовать лишь продукты с длительными сроками хранения, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
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