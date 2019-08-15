с чего всё началось

Представители турецких торговых сетей Турции предлагают ограничить или даже запретить формат системы «всё включено» (all inclusive). С такой просьбой к властям страны обратились торговцы курортов Сиде и Аланьи, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

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Происшествия У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».

Политика Бывший император Японии отказался посетить храм Ясукуни 13 августа стало известно, что синтоистский храм Ясукуни, рассматриваемый соседними с Японией странами как символ японского милитаризма, направлял приглашение уже бывшему императору Японии Акихито, чтобы тот посетил храм и отпраздновал 150-ю годовщину его основания.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски Макгрегор зашёл в заведение и решил угостить своим виски Proper 12 всех посетителей паба.

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Происшествия Фанат «Спартака» рассказал об экстренной посадке «Аэробуса» 15 августа летательное судно совершило экстренную посадку в поле после того, как турбины попало несколько птиц.

Шоу-бизнес Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.

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Происшествия Мужчина ранил полицейского при проверке документов в Москве Мужчина напал на сотрудника полиции при проверке документов в столичном районе Ховрино, нападавший задержан.

Наука В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.

Политика Меркель винит Россию в развале ДРСМД Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия.

Интернет Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.