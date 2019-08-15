Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отеляхREGNUM вчера в 07:10

Представители турецких торговых сетей Турции предлагают ограничить или даже запретить формат системы «всё включено» (all inclusive). С такой просьбой к властям страны обратились торговцы курортов Сиде и Аланьи, сообщили в Ассоциация туроператоров России.
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с чего всё началось
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России
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Турецкие торговцы потребовали ограничить или запретить систему all inclusive в отелях

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