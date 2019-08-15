с чего всё началось

Представители турецких торговых сетей Турции предлагают ограничить или даже запретить формат системы «всё включено» (all inclusive). С такой просьбой к властям страны обратились торговцы курортов Сиде и Аланьи, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

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