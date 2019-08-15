Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отеляхREGNUM вчера в 07:10
Представители турецких торговых сетей Турции предлагают ограничить или даже запретить формат системы «всё включено» (all inclusive). С такой просьбой к властям страны обратились торговцы курортов Сиде и Аланьи, сообщили в Ассоциация туроператоров России.
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.Газета.Ru04:12
Подробнее о событии
Показать все источники
В Турции хотят запретить «все включено», чтобы туристы больше тратили в магазинах
Регион onlineвчера в 03:53
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Шоу-бизнес
Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
На кадрах молодые люди страстно целуются.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Пропавший в лесу Бархатов Коля не найден – поиски продолжатся ночью
Поисковому отряду нужна помощь Омичи продолжают съезжаться в Большереченский район к месту поиска трёхлетнего Коли Бархатова.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Футбол
«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
«Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Авто
Дизайн Ford Escape 2020 года был вдохновлен мотоциклами
Придумывая форму нового компактного кроссовера Ford Escape 2020 года, ведущий дизайнер Эндрю Базински черпал вдохновение из разных интересных источников, включая мотоциклы и Porsche 911.
Обновлено вчера в 23:07
Единоборства
Боец UFC Нганну сыграет в девятой части «Форсажа»
Обновлено в 06:54
Происшествия
Выбросил из окна: в Красноярске отец убил свою четырехмесячную дочь
Тело четырехмесячной девочки было обнаружено в Ленинском районе Красноярска под окнами общежития в четверг утром, 15 августа.
Обновлено в 06:10
Политика
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Политика
Ходорковский создал группу по поддержке гражданского общества в РФ
По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Космос
Во время полёта на Марс космонавт получит максимально допустимую дозу радиации
На сегодняшний день существую строгие нормативы относительно максимально допустимой получаемой космонавтами радиации за всё время работы в космосе.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Свердловской области в аварии погибли полицейские
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Музыка
Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом в честь его 20-летия
Кристина Агилера отметит 20-летие со дня выхода своего дебютного альбома его перезапуском в трех разных вариантах, сообщает Billboard.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» победит в АПЛ раньше «Ливерпуля»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл порассуждал о шансах манкунианцев выиграть чемпионат Англии.
Обновлено в 03:28
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Обновлено в 06:37
Политика
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей в стране, опубликованный изданием "Новое время".
Обновлено в 06:02
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Сработали четко: глава «Уральских авиалиний» похвалил экипаж А321
Генеральный директор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов высоко оценил мастерство экипажа самолета А231, который совершил экстренную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 01:54
Политика
Меркель винит Россию в развале ДРСМД
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия.
Обновлено вчера в 10:32
Финансы
Биржи США просели более чем на 3% на фоне опасений рецессии
Снижение котировок на основных фондовых биржах США более чем на 3% по итогам торгов послужило реакций рынка на инверсию доходности краткосрочных и долгосрочных гособлигаций на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии.
Обновлено вчера в 18:13