Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отеляхREGNUM вчера в 07:10
Представители турецких торговых сетей Турции предлагают ограничить или даже запретить формат системы «всё включено» (all inclusive). С такой просьбой к властям страны обратились торговцы курортов Сиде и Аланьи, сообщили в Ассоциация туроператоров России.
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Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Великобритания запретила поставки подводных погружаемых аппаратов и связанных с ними оборудования в Россию, говорится в официальном сообщении на сайте британского управления по контролю за экспортом.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомстве
Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
Обновлено в 07:33
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Технологии
«Белтел» построил ИТ-инфраструктуру отеля Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya
«Белтел» завершил комплексный проект по строительству слаботочной инфраструктуры нового отеля Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya оператора Intercontinental Hotels Group.
Обновлено в 08:06
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Хоккей
Форвард СКА Йори Лехтеря не хочет говорить с финскими журналистами
После игры местные журналисты попытались поговорить с 31-летним новичком питерцев Йори Лехтеря, который вместе с Бывальцевым и Плотниковым организовал победный гол в ворота «шутов».
Обновлено в 04:15
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Авто
Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией
Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня Тимати отмечает день рождения. Сегодня музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Выборы в Мосгордуму будут конкурентными, заявил зампред ЦИК
Предстоящие выборы в Мосгордуму будут конкурентными, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено в 07:21
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Общество
Люди каких профессий больше всего скучают по работе в отпуске — опрос
Больше всего скучают по работе в отпуске учителя (47%), врачи (38%) и медицинские сестры (37%).
Обновлено в 04:41
Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи Недвижимость Аллы Борисовны не дает покоя многим.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Наука
Останки огромного пингвина нашли в Новой Зеландии
Палеонтологи обнаружили останки гигантского пингвина в городе Вайпара на новозеландском Южном острове.
Обновлено вчера в 08:16
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено 13 августа в 22:00
Армия и оружие
Самолёт Шойгу пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться
Истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает RT.
Обновлено 13 августа в 10:01
Политика
У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана
"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
Обновлено в 07:17