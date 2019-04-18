Экономика
В Турции начали принимать карты «Мир»РБК 05:26
Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
Общество
Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева
Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.
Обновлено в 09:51
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Политика
Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 09:43
Авто
Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»
Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку
Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин могут навредить здоровью
Ученые из государственного университета Сан-Паулу в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака и поздний ужин могут нанести серьезный вред здоровью.
Обновлено в 02:30
Политика
Накануне второго тура Зеленский обратился к украинцам
Накануне первого тура многие эксперты предупреждали, что в случае низкой явки действующему главе государства Петру Порошенко будет проще сфальсифицировать результаты голосования и пройти во второй тур, именно по этой причине ЦИК Украины закрыл избирательные участки в России, где проживает 3-4 млн украинских граждан, и в народных республиках Донбасса.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Культура
На аукционе в Нью-Йорке выставят редкую скульптуру Модильяни
На аукционе в Нью-Йорке будет выставлена скульптура Амедео Модильяни. Торги пройдут в аукционном доме Christie’s 13 мая.
Обновлено в 10:20
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Энергетика
Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа
За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
Обновлено в 07:50
Общество
Омские чиновники вручили горожанке деньги на налог за подаренный букет
Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.
Обновлено в 07:26
Здоровье
Главврачей Прикамья обязали отвечать на жалобы в интернете
Предполагается, что новая опция позволит быстрее отрабатывать жалобы пациентов.
Обновлено в 03:50
Гаджеты
Российские разработчики обвинили Apple в задержке выплат
Компания Apple уже два месяца не выплачивает деньги разработчикам приложений в России, сообщили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
Обновлено в 08:55
Футбол
«Реал» оформит переход Азара в ближайшие дни
Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.
Обновлено в 06:53
Кино
Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Общество
Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
Замгенпрокурора России подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук решил покинуть свой пост, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Экономика
В правительстве обсуждают введение нового экологического налога
Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Парголово горят сараи на площади 300 квадратных метров
В четверг 18 апреля, около 15:38, загорелись сараи на улице Первого Мая в Парголово в Выборгском районе Петербурга - прибывшие на место пожарные зафиксировали пожара на площади около 300 квадратных метров, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 10:20
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Мошенники обманули Владимира Меньшова на 40 тысяч рублей
Обновлено в 04:00