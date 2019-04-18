В Турции начали принимать карты «Мир»РБК 05:26

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

Общество Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.

Политика Россия оставила Украину без нефти 2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.

Политика Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.

Авто Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру» Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.

Происшествия В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.

Здоровье Пропуск завтрака и поздний ужин могут навредить здоровью Ученые из государственного университета Сан-Паулу в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака и поздний ужин могут нанести серьезный вред здоровью.

Политика Накануне второго тура Зеленский обратился к украинцам Накануне первого тура многие эксперты предупреждали, что в случае низкой явки действующему главе государства Петру Порошенко будет проще сфальсифицировать результаты голосования и пройти во второй тур, именно по этой причине ЦИК Украины закрыл избирательные участки в России, где проживает 3-4 млн украинских граждан, и в народных республиках Донбасса.

Шоу-бизнес Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Спорт Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.

Культура На аукционе в Нью-Йорке выставят редкую скульптуру Модильяни На аукционе в Нью-Йорке будет выставлена скульптура Амедео Модильяни. Торги пройдут в аукционном доме Christie’s 13 мая.

Экономика Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.

Энергетика Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.

Политика Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Общество Омские чиновники вручили горожанке деньги на налог за подаренный букет Омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.

Гаджеты Российские разработчики обвинили Apple в задержке выплат Компания Apple уже два месяца не выплачивает деньги разработчикам приложений в России, сообщили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Футбол «Реал» оформит переход Азара в ближайшие дни Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.

Кино Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.

Армия и оружие «Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Политика Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.

Общество Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Политика Замгенпрокурора России подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук решил покинуть свой пост, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".

Экономика В правительстве обсуждают введение нового экологического налога Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.

Происшествия В Парголово горят сараи на площади 300 квадратных метров В четверг 18 апреля, около 15:38, загорелись сараи на улице Первого Мая в Парголово в Выборгском районе Петербурга - прибывшие на место пожарные зафиксировали пожара на площади около 300 квадратных метров, сообщают "Питерские заметки".