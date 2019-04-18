Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»РБК 05:26

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
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В Турции начали принимать карту «Мир»

РИА Новости05:05

Карты «Мир» начали принимать в Турции

Ведомости05:49

В Турции первый банк начал принимать карты «Мир»

Интерфакс06:39

В Турции начали принимать карты «Мир»

РБК05:26

Эксперты оценили начало обслуживания карты «Мир» в Турции

Известия08:13

Карты «МИР» начали принимать в Турции

Российская газета04:59

Карты «Мир» начали принимать в Турции в сети IS Bank

ТАСС04:46
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Экономика

Медведев одобрил идею объединения ОСАГО и каско

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчёта правительства перед Госдумой отметил, что считает интересной идею объединения двух полисов – обязательного и добровольного страхования автомобилей.
Обновлено в 04:08
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ

В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Происшествия

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
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Шоу-бизнес

На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства

На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
Обновлено в 04:59
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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
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Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 03:17
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

В МИД России прокомментировали слова премьера Албании о Косово

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявления премьер-министра Албании Эди Рамы в интервью, в котором он открыто заявил, что для него "Косово – это часть Албании", а "объединение Албании и Косово – это не план Б, но план А". Кроме того, министерство указало на активизацию усилий по интеграции албанонаселенных районов ряда соседних с Албанией балканских стран.
Обновлено в 08:43
Политика

Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.
Обновлено в 07:02
Культура

Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ

Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Транспорт

Автомобилистов предупредили об осложнении движения на МКАД и в центре

Обновлено в 07:20
Общество

Роскачество проверило кефир на российских прилавках

Эксперты Роскачества выявили менее десяти процентов случаев фальсификации от общего количества исследованного кефира среди 47 торговых марок, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:29
Политика

Зеленский поддерживает легализацию проституции и марихуаны на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку легализации медицинской марихуаны.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Спорт

Талисманами олимпийской команды России стали кот и медведь

Талисманами олимпийской команды России стали кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Челябинске загорелся бизнес-центр гостиницы «Аврора»

Загорелся деловой центр "Аврора", здание которого является пристроем к одноименной гостинице.
Обновлено в 08:47
Политика

Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным

Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Обновлено в 07:29
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Происшествия

Задержали пенсионерку, которая насиловала девочку в Петербурге

В Краснодаре задержали пенсионерку, которая несколько лет насиловала девочку в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 18 апреля.
Обновлено в 04:14
Путешествия

Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань

Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Панкратов-Черный извинился перед стюардом за слова о его ориентации

Обновлено в 08:29
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала

В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране

Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре

Телеканал RTR Madeira опубликовал в своем Facebook видео с места аварии с туристическим автобусом на острове Майдера, жертвами которой стали 28 человек.
Обновлено вчера в 16:29
Недвижимость

В Госдуме предложили субсидировать ипотеку на вторичное жилье

Семьям с двумя и более детьми, желающим взять ипотеку с субсидированной ставкой, могут разрешить покупку не только первичного, но и вторичного жилья.
Обновлено в 07:37
Общество

Треть водки на российском рынке оказалась нелегальной

Почти треть водки, проверенной в 2018 году Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), находилась в нелегальном обороте, отчиталось ведомство.
Обновлено в 08:26
Общество

Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей.
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