Экономика
В Турции начали принимать карты «Мир»РБК 05:26
Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
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Экономика
Медведев одобрил идею объединения ОСАГО и каско
Премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчёта правительства перед Госдумой отметил, что считает интересной идею объединения двух полисов – обязательного и добровольного страхования автомобилей.
Обновлено в 04:08
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ
В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Происшествия
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке
На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства
На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 03:17
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
В МИД России прокомментировали слова премьера Албании о Косово
Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявления премьер-министра Албании Эди Рамы в интервью, в котором он открыто заявил, что для него "Косово – это часть Албании", а "объединение Албании и Косово – это не план Б, но план А". Кроме того, министерство указало на активизацию усилий по интеграции албанонаселенных районов ряда соседних с Албанией балканских стран.
Обновлено в 08:43
Политика
Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.
Обновлено в 07:02
Культура
Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Общество
Роскачество проверило кефир на российских прилавках
Эксперты Роскачества выявили менее десяти процентов случаев фальсификации от общего количества исследованного кефира среди 47 торговых марок, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:29
Политика
Зеленский поддерживает легализацию проституции и марихуаны на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку легализации медицинской марихуаны.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Спорт
Талисманами олимпийской команды России стали кот и медведь
Талисманами олимпийской команды России стали кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Челябинске загорелся бизнес-центр гостиницы «Аврора»
Загорелся деловой центр "Аврора", здание которого является пристроем к одноименной гостинице.
Обновлено в 08:47
Политика
Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным
Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.
Обновлено в 07:29
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Происшествия
Задержали пенсионерку, которая насиловала девочку в Петербурге
В Краснодаре задержали пенсионерку, которая несколько лет насиловала девочку в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 18 апреля.
Обновлено в 04:14
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране
Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре
Телеканал RTR Madeira опубликовал в своем Facebook видео с места аварии с туристическим автобусом на острове Майдера, жертвами которой стали 28 человек.
Обновлено вчера в 16:29
Недвижимость
В Госдуме предложили субсидировать ипотеку на вторичное жилье
Семьям с двумя и более детьми, желающим взять ипотеку с субсидированной ставкой, могут разрешить покупку не только первичного, но и вторичного жилья.
Обновлено в 07:37
Общество
Треть водки на российском рынке оказалась нелегальной
Почти треть водки, проверенной в 2018 году Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), находилась в нелегальном обороте, отчиталось ведомство.
Обновлено в 08:26
Общество
Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей.
Обновлено в 08:57