Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»РБК 05:26

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
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Эксперты оценили начало обслуживания карты «Мир» в Турции

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Карты «Мир» начали принимать в Турции

Ведомости05:49

Карты «Мир» начали принимать в Турции в сети IS Bank

ТАСС04:46

В Турции начали принимать карты «Мир»

РБК05:26

В Турции начали принимать карту «Мир»

РИА Новости05:05

Карты «МИР» начали принимать в Турции

Российская газета04:59

В Турции первый банк начал принимать карты «Мир»

Интерфакс06:39
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