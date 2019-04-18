Экономика
В Турции начали принимать карты «Мир»РБК 05:26
Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
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Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Авто
Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
Отряд кораблей «противника» уничтожен в ходе ракетных учений Балтфлота
Обновлено в 04:30
Кино
«Проект»: из 160 фильмов с господдержкой лишь 19 окупились в прокате
Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.
Обновлено в 08:29
Политика
В Кремле пообещали пролистать доклад Мюллера
Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пролистают доклад американского прокурора Роберта Мюллера, посвященный «вмешателству РФ в выборы в США» и «сговору команды Дональда Трампа и России».
Обновлено в 11:40
Происшествия
Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете
Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
Обновлено в 12:10
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Теннис
Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте
Обновлено в 11:20
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 12:39
Политика
Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы
Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ.
Обновлено в 10:06
Общество
Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву
Самолет, на борту которого находится публицист Дмитрий Быков, госпитализированный ранее в Уфе, вылетел в Москву для продолжения лечения.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Порошенко созвал заседание СНБО Украины из-за ситуации с Приватбанком
Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением суда в Киеве, который признал незаконной национализацию Приватбанка.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ
В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира
Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.
Обновлено в 07:22
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов
В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.
Обновлено в 12:04
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Космос
Как Северная Америка сгорела в каменном веке
Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено в 10:58
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Общество
Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей
Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Политика
Орешкин оценил суммарный оборот попавших под запрет украинских товаров
Суммарный оборот украинских товаров, попавших под новые российские санкции, оценивается более чем в $4,3 млрд, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Футбол
Капелло: «Летом „Реал“ планирует потратить 500 млн евро на трансферы»
Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло заявил, что летом "сливочные" планируют потратить внушительную сумму на укрепление состава.
Обновлено в 12:25
Общество
Астраханским депутатам запретили ругаться матом в интернете
Дума Астраханской области в четверг приняла в окончательном чтении поправки в кодекс депутатской этики, запретив парламентариям использовать нецензурную брань в интернете, сообщил агентству "Интерфакс" спикер регионального парламента Игорь Мартынов.
Обновлено в 04:49
Космос
«Hubble» сфотографировал туманность на свой День рождения
Обновлено в 12:22
Экономика
КАСКО решили объединить с ОСАГО
Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.
Обновлено в 12:35