Футбол

Футболист в Турции пронес на матч лезвие и напал на соперниковИзвестия 03:53

Инцидент произошел на игре между командами «Амедспор» и «Сакарьяспор» (1:1) третьего по силе турецкого дивизиона. Чалар спрятал лезвие в руке и почти сразу после приветственного рукопожатия футболистов стал нападать на соперников, пишет RT.
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В матче первенства Турции футболист лезвием ранил нескольких соперников

Матч ТВ02:34

Турецкий футболист пронес на поле лезвие и весь матч резал оппонентов

Eurosport.ru02:31

В Турции футболист пронес на поле лезвие и начал резать соперников

РИА Новости01:05

В Турции футболист порезал нескольких соперников на поле лезвием

Sport24.ru02:05

В Турции футболист пронес на матч лезвие и начал резать соперников

Газета.Ru01:31

В Турции футболист пронёс на поле лезвие и ранил нескольких соперников

Чемпионат02:13

В третьей турецкой лиге футболист пронес на поле лезвие и резал соперников во время матча

Sports.ru03:13
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В ЕАО проверят информацию о «самообслуживании» в моргах

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Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
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Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов

Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
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По мнению Коболева, потеря транзита газа приведет к тому, что Украина лишится сдерживающего фактора против «российской агрессии».
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Происшествия

В Орске убит замдиректора городских электросетей

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго".
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Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
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«Ъ»: Минтранс предлагает ввести штраф за проезд под знаком экологической зоны

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Замглавы Минстроя назначена Татьяна Костарева

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву статс-секретарем — замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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Блогер удалил репост видео с похорон криминального авторитета по требованию МВД

Блогер Виктор Торопцев из Амурска удалил репост видео с похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина после достигнутой с МВД в досудебном порядке договоренности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Хабаровского края.
Обновлено в 03:53
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Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

Представитель индийского министерства обороны подполковник Девендер Ананд заявил, что военные из Индии и Пакистана обстреляли друг друга в Кашмире, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:27
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Биатлонист из РФ Поршнев победил в индивидуальной гонке на Универсиаде

Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 03:33
Политика

WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

В Башкирии накажут врача, наложившего пенсионерке шину из швабры

В Башкирии накажут врача местной больницы за то, что он наложил пенсионерке шину из швабры.
Обновлено в 02:54
Общество

На Красноярской ГЭС обнаружена сеть трещин

Во время проверки специалисты Енисейского управления Ростехнадзора нашли на облицовке напорных водостоков "сеть трещин с раскрытием более 0,3 миллиметра".
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Следовательница написала заявление об избиении полицейским

МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
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Обновлено вчера в 15:42
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На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ

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Болельщицу на Универсиаде увезли в роддом с соревнований по керлингу

Болельщицу увезли в роддом прямо с соревнований по керлингу в рамках зимней Универсиады в Красноярске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:31
Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Гаджеты

Платежный сервис Mir Pay заработал для держателей карт «Мир»

Владельцы карт «Мир» теперь могут оплачивать товары и услуги с помощью сервиса Mir Pay на своих смартфонах.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки

Индия и Россия могут 7 марта подписать договор о передаче Нью-Дели в лизинг второй атомной подводной лодки.
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Прокуратура и мэрия Москвы инициировали 10 уголовных дел по самострою

В Москве возбуждено 10 уголовных дел в связи с самовольным строительством.
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Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Попавший в ДТП в Тверской области автобус был неисправен

Заказной автобус, попавший в ДТП в Тверской области, в котором пострадали десять человек, имел технические неисправности, а перевозка пассажиров в нем проводилась с нарушением требований, сообщил в понедельник РИА Новости представитель правительства региона.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек

Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.
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Оппозиция победила на парламентских выборах в Эстонии

Оппозиционная Партия реформ Эстонии смогла победить на прошедших 3 марта выборах в парламент страны (Рийгикогу), следует из данных, представленных на сайте государственной избирательной комиссии.
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Авиавласти Пакистана приняли решение продлить запрет на полет в воздушном пространстве страны еще на сутки.
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Орешкин считает, что Трамп будет переизбран на второй срок

Президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, после чего его сменит кандидат от демократической партии с левым уклоном.
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Кабмин внес в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании государственного регулирования энерготарифов.
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Глава департамента Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Сотрудник госкорпорации Роскосмос Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой».
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