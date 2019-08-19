Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в ТурцииМосква 24 вчера в 07:08
В отеле Sunhil турецкого Бодрума пострадала 12-летняя девочка из России – ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, и она захлебнулась.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
«Засосало в трубу, сердце запускали пять раз». 12-летняя девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции
Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.Фонтанка.Рувчера в 01:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Семье захлебнувшейся в турецком бассейне школьницы помогли только петербургские танцоры
Московский Комсомолецвчера в 10:59
Медики рассказали о состоянии россиянки после несчастного случая в бассейне в Турции
Известиявчера в 09:39
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:35, Ашберн
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено вчера в 21:54
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие
В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском
Обновлено 19 августа в 03:07
Политика
Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским
По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
Обновлено 19 августа в 12:33
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено 19 августа в 01:39
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено вчера в 14:52
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
«Барселона» готовится к презентации Неймара
«Барселона» начала подготовку к презентации нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает RAC1.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Здоровье
Названы продукты, которые могут вывести никотин из организма
Людям, которые решили бросить курить, стоит добавить в свой рацион несколько продуктов, которые, по словам медиков, могут ускорить выведение из организма человека вредных веществ.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Хакеры украли более 272 млн рублей с банковских счетов
Хакерская группа Silence в период с июня 2016 года по июнь 2019 года украла с банковских счетов не менее 272 млн рублей, следует из отчёта исследовательской компании Group-IB.
Обновлено в 00:08
Общество
Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака
В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Татарстане группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом правоохранителям пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено 19 августа в 19:15
Происшествия
В центре Краснодара произошла стрельба
Обновлено вчера в 18:58
Политика
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:49
Здоровье
Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви
Остеопат Владимир Животов назвал вредные для здоровья виды обуви.
Обновлено вчера в 12:43
Технологии
Стал известен оператор самого быстрого мобильного интернета в России
Компания «Мегафон» заняла первое место среди других операторов по скорости мобильного интернета.
Обновлено в 00:26
Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Южная Корея инвестирует $3,89 млрд в новые источники роста экономики
Как заявил зампред правительства страны на заседании кабмина в среду, власти в следующем году вложат 3,89 миллиардов долларов в инновационные отрасли для создания новых источников экономического роста.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
В Вене перестали получать данные о мониторинге радиации в России
Четыре станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере в России, перестали передавать свои данные в Международный центр данных в Вене.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
Центробанк в июле закупил около 9 тонн золота
Банк России в июле 2019 года закупил 0,3 млн тройских унций (около 9 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено вчера в 09:27