Происшествия

Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в ТурцииМосква 24 вчера в 07:08

В отеле Sunhil турецкого Бодрума пострадала 12-летняя девочка из России – ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, и она захлебнулась.
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с чего всё началось

«Засосало в трубу, сердце запускали пять раз». 12-летняя девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции

Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.
Фонтанка.Рувчера в 01:59

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Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России

Газета.Ruвчера в 20:39

Отец пострадавшей в Турции российской девочки сообщил о ее состоянии

РБКвчера в 12:12

В посольстве рассказали о состоянии девочки, которую засосало в трубу

РЕН ТВвчера в 07:56

Турецкие врачи не разрешают перевозить в Россию 12-летнюю туристку из Петербурга, которая захлебнулась в бассейне

Фонтанка.Рувчера в 10:17

Семье захлебнувшейся в турецком бассейне школьницы помогли только петербургские танцоры

Московский Комсомолецвчера в 10:59

Медики рассказали о состоянии россиянки после несчастного случая в бассейне в Турции

Известиявчера в 09:39

Маленькая петербурженка захлебнулась в бассейне в Турции

Амур.инфо19 августа в 20:55
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Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии

Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.
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Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
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Экономика

Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию

Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено вчера в 21:54
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол

Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину

У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие

В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском

Обновлено 19 августа в 03:07
Политика

Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским

По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
Обновлено 19 августа в 12:33
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено 19 августа в 01:39
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Трамп поддерживает возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено вчера в 14:52
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

В сети появился новый трейлер боевика с Сильвестром Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь».
Обновлено вчера в 12:34
Футбол

«Барселона» готовится к презентации Неймара

«Барселона» начала подготовку к презентации нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает RAC1.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Здоровье

Названы продукты, которые могут вывести никотин из организма

Людям, которые решили бросить курить, стоит добавить в свой рацион несколько продуктов, которые, по словам медиков, могут ускорить выведение из организма человека вредных веществ.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика

Хакеры украли более 272 млн рублей с банковских счетов

Хакерская группа Silence в период с июня 2016 года по июнь 2019 года украла с банковских счетов не менее 272 млн рублей, следует из отчёта исследовательской компании Group-IB.
Обновлено в 00:08
Общество

Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака

В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей

Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Татарстане группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом правоохранителям пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

В Пентагоне прокомментировали испытания запрещенной ДРСМД ракеты

Обновлено 19 августа в 19:15
Происшествия

В центре Краснодара произошла стрельба

Обновлено вчера в 18:58
Политика

На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов

Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:49
Здоровье

Остеопат назвал вредные для здоровья виды обуви

Остеопат Владимир Животов назвал вредные для здоровья виды обуви.
Обновлено вчера в 12:43
Технологии

Стал известен оператор самого быстрого мобильного интернета в России

Компания «Мегафон» заняла первое место среди других операторов по скорости мобильного интернета.
Обновлено в 00:26
Гаджеты

Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт

Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
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Экономика

Южная Корея инвестирует $3,89 млрд в новые источники роста экономики

Как заявил зампред правительства страны на заседании кабмина в среду, власти в следующем году вложат 3,89 миллиардов долларов в инновационные отрасли для создания новых источников экономического роста.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

В Вене перестали получать данные о мониторинге радиации в России

Четыре станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере в России, перестали передавать свои данные в Международный центр данных в Вене.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика

Центробанк в июле закупил около 9 тонн золота

Банк России в июле 2019 года закупил 0,3 млн тройских унций (около 9 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено вчера в 09:27
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