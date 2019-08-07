Происшествия

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТПРИА Новости 03:21

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге. Пострадали шесть человек, их госпитализировали. "Тяжелых ранений у них нет", — добавил собеседник агентства.
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с чего всё началось

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге.
РИА Новости03:21

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В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

РИА Новости03:21

Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Турции

RT на русском03:41

Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции

Коммерсантъ03:36

Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции

ТАСС04:12

Шестеро россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье

Интерфакс03:19

Генконсульство заявило о шестерых пострадавших в ДТП в Турции россиянах

Известия03:26

Шесть россиян пострадали в ДТП с автобусом в Турции

РЕН ТВ03:05
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Армия и оружие

Зеленский созвал совещание с силовиками по поводу ситуации в Донбассе

Ранее украинское Министерство обороны заявило о двух обстрелах со стороны ополченцев и гибели четырех военнослужащих Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с обстрелами со стороны ополченцев в Донбассе, жертвами которых стали четверо военных, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:50
Общество

Росстат назвал основные причины незанятости граждан

Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Общество

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Кино

Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака

Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца

Обновлено в 03:47
Политика

Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции

Китайские государственные компании полностью прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции.
Обновлено 05 августа в 06:37
Культура

Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском

Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Общество

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Авто

Опубликованы первые изображения нового Honda NSX

Общая форма концепта имеет ряд очевидных сходств с первым NSX и не имеет ничего общего с нынешним автомобилем.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В России ужесточено наказание за непропуск машины «Скорой помощи»

В России вступили в силу законы, которые существенно ужесточают ответственность за отказ от пропуска автомобиля «Скорой помощи» на дороге.
Обновлено вчера в 03:20
Общество

ОЗИ: Мобильный интернет был отключен во время акции 3 августа по указанию столичных властей

Во время несогласованной с властями акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая прошла 3 августа, операторы отключили мобильный интернет.
Обновлено в 01:25
Здоровье

Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Авто

Названы топ-10 самых популярных автомобилей с правым рулем на рынке РФ

Обновлено в 03:06
Футбол

Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизме

Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме.
Обновлено в 04:49
Экономика

В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров

Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1,5-2 миллиардов рублей, при этом методики определения ущерба человеку и экосистеме пока нет, сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.
Обновлено в 04:10
Общество

Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей

Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой

Обновлено в 02:53
Культура

Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Транспорт

«Аэрофлот» запустит ежедневный рейс из Москвы на Сахалин с 27 октября

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября запускает ежедневный рейс Москва - Южно-Сахалинск, сообщили в среду РИА Новости в правительстве области и подтвердили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:11
Политика

МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей

Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика

РБК: Альфа-банк продаст долю в краудфандинговой платформе «Поток»

Альфа-банк продаст около 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц в кредитование малого бизнеса.
Обновлено в 04:10
Экономика

Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе

Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Наука

«Ктулху» найден: ученые нашли останки загадочного существа

Останки существа «Ктулху», которое описал Говард Лавкрафт, находились в породе кембрийского периода.
Обновлено 04 августа в 17:47
Кино

Два сериала с Прилучным и детектив про янтарный клад: В каких фильмах мы увидим Калининград в этом году

В нашей области режиссеры обратили внимание на подземные сооружения, которые также фигурируют в приключенческом детективном телесериале «Дайвер» (режиссер Станислав Мареев) о закопанном много лет назад янтарном кладе и привлекающих своими загадками глубинах Балтийского моря.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия

В Магнитогорске взорвали автомобиль

Обновлено в 03:18
Политика

Южная Осетия хочет войти в состав России

«Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации», — цитирует Бибилова РИА «Новости».
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
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