Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТПРИА Новости 03:21
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге. Пострадали шесть человек, их госпитализировали. "Тяжелых ранений у них нет", — добавил собеседник агентства.
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с чего всё началось
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге.РИА Новости03:21
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Армия и оружие
Зеленский созвал совещание с силовиками по поводу ситуации в Донбассе
Ранее украинское Министерство обороны заявило о двух обстрелах со стороны ополченцев и гибели четырех военнослужащих Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с обстрелами со стороны ополченцев в Донбассе, жертвами которых стали четверо военных, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:50
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Политика
Госкомпании Китая прекратили закупки американской сельхозпродукции
Китайские государственные компании полностью прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции.
Обновлено 05 августа в 06:37
Культура
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Авто
Опубликованы первые изображения нового Honda NSX
Общая форма концепта имеет ряд очевидных сходств с первым NSX и не имеет ничего общего с нынешним автомобилем.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В России ужесточено наказание за непропуск машины «Скорой помощи»
В России вступили в силу законы, которые существенно ужесточают ответственность за отказ от пропуска автомобиля «Скорой помощи» на дороге.
Обновлено вчера в 03:20
Общество
ОЗИ: Мобильный интернет был отключен во время акции 3 августа по указанию столичных властей
Во время несогласованной с властями акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая прошла 3 августа, операторы отключили мобильный интернет.
Обновлено в 01:25
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Футбол
Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизме
Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме.
Обновлено в 04:49
Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1,5-2 миллиардов рублей, при этом методики определения ущерба человеку и экосистеме пока нет, сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.
Обновлено в 04:10
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Транспорт
«Аэрофлот» запустит ежедневный рейс из Москвы на Сахалин с 27 октября
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября запускает ежедневный рейс Москва - Южно-Сахалинск, сообщили в среду РИА Новости в правительстве области и подтвердили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:11
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
РБК: Альфа-банк продаст долю в краудфандинговой платформе «Поток»
Альфа-банк продаст около 40% в онлайн-платформе «Поток», которая привлекает деньги физлиц в кредитование малого бизнеса.
Обновлено в 04:10
Экономика
Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе
Минэкономразвития России в августе с высокой долей вероятности ожидает дефляцию в пределах 0,2%, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:48
Наука
«Ктулху» найден: ученые нашли останки загадочного существа
Останки существа «Ктулху», которое описал Говард Лавкрафт, находились в породе кембрийского периода.
Обновлено 04 августа в 17:47
Кино
Два сериала с Прилучным и детектив про янтарный клад: В каких фильмах мы увидим Калининград в этом году
В нашей области режиссеры обратили внимание на подземные сооружения, которые также фигурируют в приключенческом детективном телесериале «Дайвер» (режиссер Станислав Мареев) о закопанном много лет назад янтарном кладе и привлекающих своими загадками глубинах Балтийского моря.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 03:18
Политика
Южная Осетия хочет войти в состав России
«Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации», — цитирует Бибилова РИА «Новости».
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42