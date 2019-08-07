Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге.

с чего всё началось

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге. Пострадали шесть человек, их госпитализировали. "Тяжелых ранений у них нет", — добавил собеседник агентства.

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

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