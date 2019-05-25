Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT FranceРИА Новости 15:31

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
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RT France сообщил подробности нападения на своего корреспондента в Тулузе

РБК19:29

RT France рассказал о состоянии здоровья избитого в Тулузе корреспондента

РИА Новости17:45

Корреспондента RT France избила полиция на акции «желтых жилетов»

Известия15:58

В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе

RT на русском18:03

Видео: Корреспондент RT France избит полицейским в Тулузе

Российская газета16:01

Полицейский избил корреспондента RT France в Тулузе

Московский Комсомолец16:32

Во время протестов «желтых жилетов» в Тулузе жандарм ударил корреспондента RT дубинкой

Вести.Ru15:40
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Здоровье

5 симптомов, с которыми нужно тотчас обращаться в больницу

При каких симптомах нужно тотчас бежать к врачу, рассказывает МедикФорум.
Обновлено в 08:56
Гаджеты

Huawei может запретить выпускать смартфоны с microSD

Организация SD Association, которая устанавливает стандарт карт памяти для бытовой электроники, сообщила об исключении китайской компании Huawei из числа членов ассоциации.
Обновлено в 04:21
Музыка

Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие

Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков

Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
Обновлено в 13:00
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Кино

Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»

Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 14:12
Политика

Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено в 15:54
Экономика

В России подешевела красная икра

Значительное снижение стоимости заметили оптовые покупатели Рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов.
Обновлено вчера в 21:14
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.
Обновлено в 11:26
Хоккей

Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019

В первом матче группового этапа команда Юкки Ялонена взяла верх над Канадой со счётом 2:1. «Финляндия – крутая команда, они обыграли Канаду, Швецию и Россию» Нападающий Марк Стоун не считает, что финал с Финляндией будет менее интересным, чем с Россией.
Обновлено в 18:00
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Общество

Россияне отказались от вина в пользу пива

Все больше россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости, и отдают предпочтение более дешевому пиву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.
Обновлено в 09:41
Технологии

Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Культура

Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Политика

Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку

Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку.
Обновлено в 14:56
Экономика

Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото

Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Политика

Пушков ответил на слова главы Генштаба ВСУ о потере Крыма

Ранее украинский генерал рассказал о негативных впечатлениях после поездки в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым 2010 года "пережитком СССР".
Обновлено в 07:53
Авто

Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza

Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте

25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Политика

Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.
Обновлено в 19:20
Происшествия

На Живописном мосту в Москве столкнулись четыре автомобиля

В аварии участвуют сразу четыре автомобиля, один из них «Газель».
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено в 18:58
Происшествия

В Дагестане в результате ДТП погибли три человека

Обновлено в 16:34
Космос

Массивные черные дыры найдены в пределах карликовых галактик

Обновлено в 19:10
Происшествия

Десять человек пострадали при стрельбе в баре в Нью-Джерси

Стрельба произошла в американском городе Трентон.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено в 12:59
Космос

Смертоносный дождь из космоса: новый вид орбитального оружия

Обновлено в 03:15
Культура

Сергей Лазарев заинтриговал непредсказуемым финалом шоу «Ну-ка, все вместе»

Сергей Лазарев на своей страничке в Инстаграм анонсировал финал шоу «Ну-ка, все вместе».
Обновлено в 06:39
Экономика

Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру

В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено вчера в 14:48
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