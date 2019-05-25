Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT FranceРИА Новости 15:31
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Здоровье
5 симптомов, с которыми нужно тотчас обращаться в больницу
При каких симптомах нужно тотчас бежать к врачу, рассказывает МедикФорум.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Huawei может запретить выпускать смартфоны с microSD
Организация SD Association, которая устанавливает стандарт карт памяти для бытовой электроники, сообщила об исключении китайской компании Huawei из числа членов ассоциации.
Обновлено в 04:21
Музыка
Ургант прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков
Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
Обновлено в 13:00
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Кино
Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»
Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 14:12
Политика
Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено в 15:54
Экономика
В России подешевела красная икра
Значительное снижение стоимости заметили оптовые покупатели Рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов.
Обновлено вчера в 21:14
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею
Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.
Обновлено в 11:26
Хоккей
Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019
В первом матче группового этапа команда Юкки Ялонена взяла верх над Канадой со счётом 2:1. «Финляндия – крутая команда, они обыграли Канаду, Швецию и Россию» Нападающий Марк Стоун не считает, что финал с Финляндией будет менее интересным, чем с Россией.
Обновлено в 18:00
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Общество
Россияне отказались от вина в пользу пива
Все больше россиян отказываются от вина и крепкого алкоголя из-за высокой стоимости, и отдают предпочтение более дешевому пиву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.
Обновлено в 09:41
Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Политика
Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку
Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку.
Обновлено в 14:56
Экономика
Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото
Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Политика
Пушков ответил на слова главы Генштаба ВСУ о потере Крыма
Ранее украинский генерал рассказал о негативных впечатлениях после поездки в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым 2010 года "пережитком СССР".
Обновлено в 07:53
Авто
Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza
Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Политика
Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года
Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.
Обновлено в 19:20
Происшествия
На Живописном мосту в Москве столкнулись четыре автомобиля
В аварии участвуют сразу четыре автомобиля, один из них «Газель».
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Дагестане в результате ДТП погибли три человека
Обновлено в 16:34
Космос
Массивные черные дыры найдены в пределах карликовых галактик
Обновлено в 19:10
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе в баре в Нью-Джерси
Стрельба произошла в американском городе Трентон.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено в 12:59
Космос
Смертоносный дождь из космоса: новый вид орбитального оружия
Обновлено в 03:15
Культура
Сергей Лазарев заинтриговал непредсказуемым финалом шоу «Ну-ка, все вместе»
Сергей Лазарев на своей страничке в Инстаграм анонсировал финал шоу «Ну-ка, все вместе».
Обновлено в 06:39
Экономика
Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру
В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено вчера в 14:48