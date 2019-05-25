Происшествия

В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейскийREGNUM 17:39

Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.
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Здоровью журналиста RT France, избитого полицейским в Тулузе, ничего не угрожает

Вести.Ru21:05

В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе

RT на русском18:03

RT France рассказал о состоянии здоровья избитого в Тулузе корреспондента

РИА Новости17:45

Полицейский избил корреспондента RT France в Тулузе

Московский Комсомолец16:32

RT France сообщил подробности нападения на своего корреспондента в Тулузе

РБК19:29

Видео: Корреспондент RT France избит полицейским в Тулузе

Российская газета16:01

Корреспондента RT France избила полиция на акции «желтых жилетов»

Известия15:58
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Политика

NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина

В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.
Обновлено в 06:04
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Экономика

АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга

Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено вчера в 04:44
Общество

Крокодил Гена весом в тонну и гигантские хищные черепахи: смотрим на новых обитателей океанариума

Впервые в океанариуме представили гигантских черепах — грифовую, каймановую, бахромчатую (матамата).
Обновлено в 20:53
Политика

Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

Украина намерена добиваться введения против России новых «гамбургских» санкций при отказе Москвы освободить моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, заявил посол в ФРГ Андрей Мельник.
Обновлено в 20:49
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Обновлено в 20:53
Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо не удивлен проигрышу России в полуфинале чемпионата мира команде Фанляндии.
Обновлено в 21:04
Авто

6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»

Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Бразилии полицейские напали на бар, убив 11 человек

Четверо сотрудников правоохранительных органов Бразилии причастны к нападению на бар на прошлой неделе, в которых погибло 11 человек.
Обновлено в 17:14
Политика

Единороссы на праймериз определят кандидатов партии на сентябрьские выборы

Как пояснил журналистам секретарь генсовета единороссов, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, "партия в рамках этой процедуры предоставляет кандидатам возможность донести до людей свою программу, попробовать свои силы в дебатах, заручиться поддержкой избирателей", которые в результате определят тех, кого партия поддержит на выборах.
Обновлено в 17:01
Политика

Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи

Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
Обновлено в 19:16
Культура

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес

Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте

25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Кино

Фанаты «Игры престолов» массово отписываются от HBO

Фанаты "Игры престолов" начали массово отписываться от телеканала HBO после выхода финальной серии саги.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Торговый центр загорелся в Иркутске

Обновлено в 20:48
Культура

Актриса Анфиса Черных победила в шоу «Последний герой»

Сегодня, 25 мая, состоялся финал реалити-шоу «Последний герой: Актеры против экстрасенсов»: победу в нем одержала актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил»).
Обновлено в 13:54
Кино

Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»

Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 14:12
Космос

Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39
Кино

Монстры из «Тихого места» вступят в борьбу с Годзиллой и Кинг Конгом

Киностудия Paramount Pictures изменила прокатный график фантастического фильма "Тихое место 2".
Обновлено в 05:55
Транспорт

Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Петербурга

Парад завершил первый Международный фестиваль SPbTransportFest, который стартовал в нашем городе 23 мая.
Обновлено в 10:59
Общество

Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы

Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено в 15:18
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Политика

Трамп заявил, что не беспокоился из-за учений КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР, а также признался, что улыбнулся, когда узнал о критических высказываниях в адрес его политического противника и бывшего вице-президента США Джо Байдена в Пхеньяне.
Обновлено в 19:26
Экология

«Не бросайтесь в васильки»: где в Крыму можно встретить гадюку

Численность змей в Крыму не увеличилась, но встретиться с пресмыкающимися нынешней весной в Крыму можно чаще обычного.
Обновлено в 12:57
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру

Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

15 российских военных решил задержать украинский суд

Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:12
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