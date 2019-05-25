Происшествия
В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейскийREGNUM 17:39
Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.
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Авто
Chery рассекретила новое поколение Tiggo 8
Прежде всего, Chery обновила цветовую палитру для кузова Tiggo 8, избавившись от коричневого цвета и добавив в нее новые оттенки Provence Violet и Rhine Blue.
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Воробьев объяснил поражение сборной России в матче с финнами
Главный тренер сборной России о хоккею Илья Воробьев прокомментировал провал команды на чемпионате мира.
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Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
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Происшествия
Во Владивостоке оштрафуют родителей участницы скандального выпускного
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Шоу-бизнес
Бузова станет парой Батрутдинова в новом шоу на ТНТ
Продолжение-вариация шоу «Холостяк» в виде телепроекта под названием «План Б» скоро ждет всех фанатов Ольги Бузовой.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
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Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Обновлено в 17:12
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву
Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение границы РФ.
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Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Космос
Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска
Аналогичную картину видели и люди, проживающие на Урале, Европейской территории России, в Украине, Беларуси и Казахстане.
Обновлено в 11:12
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
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Футбол
«Локомотив» извинился перед «Уфой»
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
Обновлено в 16:48
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено в 14:08
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Авто
Объявлен старт продаж новой Suzuki Vitara Brezza
Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.
Обновлено вчера в 10:45
Кино
Воздушная Эль Фаннинг, роскошная Катрин Денев и другие звезды на закрытии Каннского кинофестиваля
21-летняя Эль Фаннинг, в этом году занявшая место в жюри престижного киносмотра, восхитила воздушным образом — светло-кремовое платье с пышной многослойной юбкой в пол актриса дополнила длинной полупрозрачной накидкой с вышивкой на спине.
Обновлено в 14:06
Футбол
Роббен, Рибери и Рафинья провели суммарно 1000 матчей за «Баварию». Они уйдут летом
По данным Opta, суммарное количество матчей Роббена, Рибери и защитника Рафиньи за «Баварию» составило 1000.
Обновлено в 17:22
Культура
Сергей Лазарев заинтриговал непредсказуемым финалом шоу «Ну-ка, все вместе»
Сергей Лазарев на своей страничке в Инстаграм анонсировал финал шоу «Ну-ка, все вместе».
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Происшествия
Московский пенсионер перевел мошенникам более 7 миллионов рублей
Пенсионер хотел получить юридическую консультацию и перевел мошенникам более 7 миллионов рублей.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии
Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки.
Обновлено в 14:32
Кино
Создатели сражений «Мстителей 4» вдохновлялись «Властелином колец»
Специалисты по спецэффектам, работавшие над оформлением финального сражения в фильме "Мститель 4: Финал" черпали вдохновение в трилогии "Властелин колец", а иногда и буквально использовали применявшиеся во время создания этих экранизаций технологии.
Обновлено в 17:25
Культура
Зеленский станцевал в «Лиге смеха»
Обновлено в 16:45
Здоровье
5 симптомов, с которыми нужно тотчас обращаться в больницу
При каких симптомах нужно тотчас бежать к врачу, рассказывает МедикФорум.
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Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено в 15:20
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, соотечественники, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51