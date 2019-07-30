Транспорт
Федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводненияГазета.Ru вчера в 20:41
В иркутском Тулуне закрыли федеральную дорогу Р-255 из-за ухудшения ситуации с наводнениями в регионе. Об этом сообщается на сайте мэрии. Как отмечается, трассу через мост реки Ия официально закрыли 30 июля с 00.30 по мск. на неизвестный срок.
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На трассе «Сибирь» в Тулунском районе ограничили движение для автотранспорта
Твой Иркутсквчера в 20:26
Движение на трассе Р-255 «Сибирь» в Тулуне закрыто из-за подъема воды
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 19:52
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