В Тулуне во время паводка спасли более 100 животныхРоссийская газета 05:23

Спасатели, кинологи и волонтеры продолжают работы по спасению животных в затопленном Тулуне Иркутской области.

В Тулуне во время паводка спасли более 100 животных

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