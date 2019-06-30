Происшествия

В Тулуне во время паводка спасли более 100 животныхРоссийская газета 05:23

Спасатели, кинологи и волонтеры продолжают работы по спасению животных в затопленном Тулуне Иркутской области.
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Более 100 домашних животных спасли из зоны паводка в Тулуне Иркутской области

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Сотрудники МЧС и питомника К-9 спасают собак из затопленного Тулуна. Видео и фото

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В Иркутской области МЧС и волонтёры спасают животных из зоны наводнения

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Как из зоны паводка в Тулуне спасали животных

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КП - Иркутск03:14

В Иркутской области из залитого водой Тулуна спасены более 100 животных

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Экономика

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

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Положения международной конвенции Монтре определяют порядок прохода турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств: время их пребывания в Черном море ограничено 21 сутками.
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В Сети появилось видео погони тигра за мотоциклистом

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала, тигр погнался за мотоциклистом.
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Сборная России выиграла 109 медалей на Европейских играх

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«Даллас» выкупил контракт Ничушкина

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«Манчестер Сити» хочет купить защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, утверждает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.
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Происшествия

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Спорт

Медведева исполнит главную роль в ледовом шоу к юбилею «Сейлор Мун»

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Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
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Происшествия

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Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

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Политика

Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России

Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
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Происшествия

Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя

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Обновлено в 12:29
Происшествия

Скончался один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

Ранее ИА REGNUM сообщало о группе из десяти альпинистов, которые запросили спасателей о помощи, сбившись с пути на высоте 5200 метров, во время спуска с горы Эльбрус.
Обновлено в 12:09
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Глушаков провёл тренировку в составе «Ахмата»

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Общество

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Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Политика

MI5 начала расследовать российское вмешательство в политику Великобритании

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Экономика

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Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
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На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.
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«Флорида Пантерз» обменяла голкипера Джеймса Раймера в «Каролину Харрикейнз», сообщает официальный сайт «ураганов».
Обновлено в 12:14
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В Оренбургской области ликвидировали природный пожар

На территории Новотроицкого городского округа ликвидировали природный пожар, сообщает RIA56 со ссылкой на ГУ МЧС России по Оренбургской области.
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Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
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