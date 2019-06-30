Происшествия
В Тулуне во время паводка спасли более 100 животныхРоссийская газета 05:23
Спасатели, кинологи и волонтеры продолжают работы по спасению животных в затопленном Тулуне Иркутской области.
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Происшествия
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