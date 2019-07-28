Общество
В Тулуне сообщили о новых подтоплениях после выпавших за сутки осадковRT на русском 13:35
В Иркутской области 27 июля за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к новым подтоплениям домов и участков в Тулуне и Нижнеудинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
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Паводковую обстановку обсудили на вечернем заседании в правительстве под руководством губернатора Сергея Левченко, сообщают в пресс-службе правительства.Иркутск Сегодня20:00
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Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
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Армия и оружие
Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России
Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.
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Общество
Река Белая поднялась выше критической отметки в Черемховском районе
Уровень воды в реке Белая возле села Инга Черемховского района поднялся до 430 см при критической отметке в 420 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено в 02:53
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Северная Корея отпустила задержанное российское судно
Власти Северной Кореи отпустили рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» и его экипаж, сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.
Обновлено в 21:25
Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма
Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля.
Обновлено в 18:29
Футбол
Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 18:50
Общество
Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса
Обновлено в 22:08
Технологии
Безопасный VR-браузер Firefox вышел для Oculus Quest
Mozilla выпустила браузер Firefox Reality VR для Oculus Quest с повышенной защитой пользовательских данных.
Обновлено вчера в 14:15
Футбол
Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетях
Новый игрок московского "Динамо" Клинтон Н'Жье опубликовал откровенное видео в снэпчате, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:23
Происшествия
Клоун на круизном судне подрался с моряками
Обновлено в 14:25
Наука
Ученые назвали уменьшающие мозг профессии
Ученые из России, США и Бельгии заявили, что профессия влияет на рост и отмирание клеток мозга, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 22:40
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
Обновлено в 12:23
Автоспорт
Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Германии
Обновлено в 13:12
Политика
Трамп считает, что причин не ладить с Россией у США нет
Американский президент Дональд Трамп уверен, что на отношениях США и России плохо сказалось расследование экс-спецпрокурора Робберта Мюллера.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
В Мазановском районе Приамурья продолжают эвакуировать население
Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения. Часть населения приняла решение разместиться у родственников.
Обновлено в 07:59
Экономика
В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населением
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России.
Обновлено в 22:47
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Энергетика
В Уфе второй раз за месяц подорожал бензин
Подорожал и АИ-100 Экто, эта марка бензина стоит 53 рубля 21 копейку.
Обновлено в 04:19
Кино
Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме
Обновлено в 19:13
Наука
Российские ученые удостоены премии в США за открытие
Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
Обновлено в 21:02
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено 25 июля в 18:46