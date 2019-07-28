Общество

В Тулуне сообщили о новых подтоплениях после выпавших за сутки осадковRT на русском 13:35

В Иркутской области 27 июля за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к новым подтоплениям домов и участков в Тулуне и Нижнеудинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
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с чего всё началось
Паводковую обстановку обсудили на вечернем заседании в правительстве под руководством губернатора Сергея Левченко, сообщают
 в пресс-службе правительства.
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