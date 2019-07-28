с чего всё началось

В Иркутской области 27 июля за сутки выпала месячная норма осадков, что привело к новым подтоплениям домов и участков в Тулуне и Нижнеудинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В Тулуне сообщили о новых подтоплениях после выпавших за сутки осадков

Армия и оружие Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.

Общество Река Белая поднялась выше критической отметки в Черемховском районе Уровень воды в реке Белая возле села Инга Черемховского района поднялся до 430 см при критической отметке в 420 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Армия и оружие Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант» Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.

Происшествия Северная Корея отпустила задержанное российское судно Власти Северной Кореи отпустили рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» и его экипаж, сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.

Политика Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч» Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».

Происшествия Три человека погибли в ДТП на Ставрополье Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.

Армия и оружие Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля.

Футбол Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.

Технологии Безопасный VR-браузер Firefox вышел для Oculus Quest Mozilla выпустила браузер Firefox Reality VR для Oculus Quest с повышенной защитой пользовательских данных.

Наука Ученые назвали уменьшающие мозг профессии Ученые из России, США и Бельгии заявили, что профессия влияет на рост и отмирание клеток мозга, сообщает «РИА Новости».

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.

Армия и оружие Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.

Политика Трамп считает, что причин не ладить с Россией у США нет Американский президент Дональд Трамп уверен, что на отношениях США и России плохо сказалось расследование экс-спецпрокурора Робберта Мюллера.

Общество В Мазановском районе Приамурья продолжают эвакуировать население Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения. Часть населения приняла решение разместиться у родственников.

Экономика В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населением Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Энергетика В Уфе второй раз за месяц подорожал бензин Подорожал и АИ-100 Экто, эта марка бензина стоит 53 рубля 21 копейку.

Наука Российские ученые удостоены премии в США за открытие Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.