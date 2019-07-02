Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области, которое было прервано из-за подтопления, запущено в обе стороны в тестовом режиме. Об этом говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Движение по трассе «Сибирь» в Тулуне возобновлено

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