Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку ИяRT на русском 01:32
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
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