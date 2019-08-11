Происшествия
В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлениюВести.Ru 00:58
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне — июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.
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