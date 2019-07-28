Общество

В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводкаRambler News Service 06:22

В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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