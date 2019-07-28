Общество
В Тулуне началась эвакуация жителей из-за угрозы паводкаRambler News Service 06:22
В городе Тулуне Иркутской области в воскресенье была объявлена эвакуация в связи с угрозой повторения дождевого паводка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве
Обновлено в 08:43
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
Обновлено в 08:22
Игры
Sony представила трейлер игры по сериалу «Доктор Кто»
Обновлено в 10:09
Религия
Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси
Обновлено в 03:17
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Космос
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура
«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:21
Футбол
«Ростов» победил «Арсенал» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:01
Политика
Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства
Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с "Днем крещения Киевской Руси – Украины".
Обновлено в 12:23
Общество
Жена Стаса Михайлова устроила скандал из-за сравнения мужа с Лепсом
Жена Стаса Михайлова Инна устроила скандал, потому что ведущий фестиваля сравнил ее мужа с Григорием Лепсом.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Джиган подарил дочери на день рождения пачку денег
27 июля было день рождения у старшей дочери Джигана — Ариелы. В честь этого родители устроили большой праздник и пригласили всех ее друзей.
Обновлено в 04:59
Политика
Команда Зеленского разрабатывает план возвращения Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского думает над разработкой нового плана по возвращению Крымского полуострова в состав страну, пишет ФАН.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено в 06:00
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 3s со встроенным модемом 5G выйдет в августе, а Mi Mix 3 подешевеет
В коде смартфонов Xiaomi содержится указание на срок выпуска: к примеру, Mi MIX 2S, обозначенный кодом M1803D5XE, вышел в марте 2018 года (18 в индексе — указывает на год, 03 — месяц), а M1908F1XE, стало быть, выйдет уже в августе.
Обновлено в 05:16
Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Галкин поделился нежным фото дочери Лизы с её двоюродным братом
Юморист Максим Галкин, отдыхающий вместе с семьёй в латвийской Юрмале, опубликовал трогательное фото, на котором его пятилетняя дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения.
Обновлено в 09:15
Космос
Time (США): борьба сверхдержав, соперничество миллиардеров — новая лунная гонка (Time)
Сегодня компания «Спейс икс» является одним из немногих влиятельных игроков (миллиардеров-мечтателей и двух богатейших стран мира), конкурирующих в гонке за то, чтобы обосноваться на Луне.
Обновлено в 05:45
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57