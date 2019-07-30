Общество

В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке ИяРИА Новости 22:45

Вода в реке Ия, подтопившей Тулунский район Иркутской области, постепенно убывает, сообщается на сайте администрации города Тулун. Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.
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В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия

РИА Новости22:45

Уровень воды в реке Ия начал снижаться

Твой Иркутск21:00

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Российская газета13:26

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Газета.Ru20:03

Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна начал снижаться

ИрСити20:30

Уровень реки Ия в Тулуне начал снижаться

ТАСС21:37

Уровень воды в Ие в Тулуне снижается

ИА Альтаир22:19
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