Общество
В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке ИяРИА Новости 22:45
Вода в реке Ия, подтопившей Тулунский район Иркутской области, постепенно убывает, сообщается на сайте администрации города Тулун. Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.
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Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено в 04:38
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Экология
В Байкальске и Слюдянском районе ликвидируют последствия подтопления
Работы по ликвидации последствий подтопления проводятся Байкальске и Слюдянском районе.
Обновлено в 20:26
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Экономика
Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы
В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту.
Обновлено в 19:39
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес
Стас Михайлов прокомментировал слухи о многочисленных пластических операциях
Музыкант Стас Михайлов заявил, что у него нет времени на пластические операции, которые, как некоторые считают, он делает постоянно.
Обновлено в 22:31
Политика
Названо точное количество уголовных дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 11 уголовных производств в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:34
Политика
Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено в 22:35
Транспорт
BlaBlaCar поддержал инициативы по повышению безопасности перевозок
Сервис поиска попутчиков для совершения междугородних поездок BlaBlaCar поддерживает законодательные инициативы, направленные на повышение безопасности пассажирских перевозок, заявила РИА Новости руководитель BlaBlaCar в России Ирина Рейдер.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Командующий ТОФ встретился во Владивостоке с делегацией ВМС Филиппин
Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц во Владивостоке провел встречу с делегацией Военно-морских сил Филиппин, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:04
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Экономика
Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей
Министерство сельского хозяйства спрогнозировало повышение урожая тепличных овощей на 38,5% в 2019 году.
Обновлено в 21:29
Музыка
Макса Фадеева обвинил в плагиате саратовский музыкант
Обновлено в 20:22
Политика
Кличко назвал команду Зеленского лживыми непрофессионалами
Киевский мэр Виталий Кличко опубликовал в своем Facebook обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 22:20
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Футбол
Малком дал согласие на переход в «Зенит»
Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».
Обновлено в 13:55
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 18:22
Музыка
Игги Поп спел про Джеймса Бонда
Трек "James Bond" войдёт в грядущий альбом Игги Попа "Free", который станет восемнадцатым в его дискографии.
Обновлено в 11:43
Экономика
Рост уровня бедности зафиксировал Росстат
Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено вчера в 15:49