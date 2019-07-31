Общество
В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке ИяРИА Новости вчера в 22:45
Вода в реке Ия, подтопившей Тулунский район Иркутской области, постепенно убывает, сообщается на сайте администрации города Тулун. Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.
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Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
Россияне обогнали американцев по ценам на такси
Годовая же стоимость владения авто для россиян обходится дешевле, чем для американцев, всего на 30%.
Обновлено вчера в 22:58
Наука
Алгоритм российских ученых поможет роботам безопасно передвигаться
Российские ученые совместно с коллегами из Израиля разработали и протестировали новый алгоритм, который находит оптимальные траектории для перемещения роботов.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафе в США
Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США может назначить штраф инвестфонду Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Cfius фонду.
Обновлено вчера в 14:22
Здоровье
Дефицит йода в организме может привести к выпадению волос
Специалисты утверждают, что йод очень полезен для организма человека. Это вещество помогает правильно функционировать щитовидной железе.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено вчера в 07:03
Футбол
Егоров рассказал о пенальти в матче «Тамбова» против «Спартака»
Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал судейские решения в матче третьего тура чемпионата России «Тамбов» — «Спартак».
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
На акцию протеста некоторые пришли с ножами и молотками
У задержанного "активиста" с собой целый арсенал: ножи — канцелярский и побольше, слезоточивый газ — баллончик самый объёмный, чтобы надолго хватило, противогаз — чтобы не пострадать самому и даже молоток.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Южная Корея: КНДР запустила баллистические ракеты нового типа
Обновлено вчера в 21:17
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно»
Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.
Обновлено вчера в 15:30
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено 29 июля в 10:26
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Экс-тренер «Реала»: «Бэйл за шесть лет в Мадриде не выучил испанский язык. Это оскорбление»
Ты в Испании уже шесть или семь лет, но до сих пор не выучил язык. Это оскорбление людей, с которыми работаешь.
Обновлено вчера в 22:21
Футбол
«Милан» объявил о переходе Кутроне в клуб АПЛ
Обновлено вчера в 13:31
Общество
В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 21:36
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол
Шюррле определился с номером в «Спартаке»
Обновлено вчера в 18:19
Космос
США планируют вернуться на Луну в 2024 году
Обновлено 29 июля в 11:03
Путешествия
Польская журналистка оценила отдых в Крыму
Крым как туристическое направление становится все более популярным, на это, в частности, влияют подешевевшие авиабилеты, пишет польская журналистка Ивона Трусевич в ежедневнике Rzeczpospolita.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощи
Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
Обновлено вчера в 22:03
Наука
Япония одобрила первые эксперименты на эмбрионах человека и животных
Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.
Обновлено вчера в 03:14
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено вчера в 22:43