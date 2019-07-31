Вода в реке Ия, подтопившей Тулунский район Иркутской области, постепенно убывает, сообщается на сайте администрации города Тулун. Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.

В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия

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