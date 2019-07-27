Общество
В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участкиТАСС вчера в 20:37
Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.
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с чего всё началось
Паводковую обстановку обсудили на вечернем заседании в правительстве под руководством губернатора Сергея Левченко, сообщают в пресс-службе правительства.Иркутск Сегоднявчера в 20:00
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Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено вчера в 07:32
Наука
Саудовская Аравия построит тестовую трассу Hyperloop
Сотрудничество Эр-Рияда и американской компании не ограничится постройкой нитки тоннеля – Саудовская Аравия также станет страной с крупнейшей научно-технической базой для организации движения по Hyperloop.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал о ссоре с бабушкой
Со многими родственниками Василий не общается. Особенно не сложились отношения с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено вчера в 12:51
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
Обновлено вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля
Обновлено 26 июля в 14:34
Общество
Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии
В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.
Обновлено в 01:17
Культура
Венгерский художник и иллюстратор Иштван Орос представит казанцам книгу «Шахматы на острове»
31 июля в Центре современной культуры «Смена» состоится презентация книги «Шахматы на острове» художника и иллюстратора Иштвана Ороса с участием автора, сообщает пресс-служба центра.
Обновлено в 01:24
Общество
Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Минобороны Сербии получило 10 бронетранспортеров из России
Минобороны Сербии сообщило о доставке 10 бронетранспортеров из России воздушным путем.
Обновлено вчера в 11:24
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Власти запрещают иностранцам владеть «Яндексом» и Mail.ru
В Госдуму внесен законопроект, вводящий понятие социально-значимых для россиян сайтов Иностранцам запретят владеть более чем 20% таких ресурсов Социально-значимые ресурсы должны использовать технические средства, расположенные в России.
Обновлено 26 июля в 12:48
Кино
Фильм «Воскресенье» признан лучшим на фестивале «Хрустальный Источникъ»
За лучший сценарий был отмечен фильм "Дорогой папа". Вера Алентова стала лучшей актрисой за роль в картине "Воскресенье".
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал о самочувствии на фестивале «Жара»
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
Обновлено в 00:36
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле
Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Ребенок съел батарейку и сжег себе все внутренности в Кузбассе
Как рассказали врачи, из-за длительного пребывания инородного тела в пищеводе начались серьезные осложнения — все внутренности были сожжены.
Обновлено в 00:54
Авто
Корпоративные продажи автомобилей в РФ растут четвертый год подряд
Как отмечают аналитики, корпоративные продажи новых машин в России растут уже четвертый год к ряду.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Здоровье
Из-за паводка амурский Роспотребнадзор мониторит качество воды ежедневно
3 В связи с нестабильной ситуацией по качеству питьевого водоснабжения управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует использовать только бутилированную или кипяченую воду.
Обновлено в 01:34
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено вчера в 13:13