с чего всё началось

Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.

В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки

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