Общество
В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участкиТАСС вчера в 20:37
Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.
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с чего всё началось
Паводковую обстановку обсудили на вечернем заседании в правительстве под руководством губернатора Сергея Левченко, сообщают в пресс-службе правительства.Иркутск Сегоднявчера в 20:00
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Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море
Начать закупать беспилотные вертолеты для размещения на сторожевых кораблях Сил самообороны намерено министерство обороны Японии начиная с 2023 года.
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фото ко Дню Военно-морского флота
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Два тела нашли в канализационном коллекторе в Петербурге
Обновлено вчера в 06:20
Гаджеты
Смартфон iQoo Plus 5G оценен в 655 долларов
При стоимости в 655 долларов США iQoo Plus 5G может составить конкуренцию не только аппаратам своего класса, но и многим флагманским девайсам на ОС Android.Основой аппарата является процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, работающий при помощи 8 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Эрдоган пригрозил США отказаться от покупки 100 самолётов Boeing
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна откажется от покупки американских самолётов Boeing, если США введут санкции против республики из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено 26 июля в 10:00
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Спартак» пропустил два безответных мяча от «Тамбова»
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг
В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.
Обновлено вчера в 15:45
Авто
Составлен рейтинг топ-10 самых экологичных марок машин в России
В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
Минстрой рассматривает возможность создания генплана агломерации
Генплан агломерации вместо разрозненных планов муниципалитетов может появиться в России.
Обновлено 26 июля в 13:25
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено вчера в 17:04
Космос
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»
Обновлено вчера в 20:05
Космос
В Китае запустили первую ракету-носитель частного производства
В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны осуществлен первый в истории страны успешный запуск четырехступенчатой ракеты-носителя SOX-1 Y1, разработанного пекинской частной компанией i-Space, сообщает 25 июля Синьхуа.
Обновлено 25 июля в 15:16
Политика
Трамп считает, что причин не ладить с Россией у США нет
Американский президент Дональд Трамп уверен, что на отношениях США и России плохо сказалось расследование экс-спецпрокурора Робберта Мюллера.
Обновлено 26 июля в 23:23
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Как в Москве разгоняли акцию за свободные выборы. Фотографии
Обновлено вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Навка рассказала о жизни в браке с Дмитрием Песковым
Внимание к Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке стало особенно повышенным после ее брака с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек
Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 21:08