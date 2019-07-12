В соцсетях появилась информация, что на игру 1-го тура чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом» столичное «Динамо» заявило 22 футболиста.

В Тулу на матч с «Арсеналом» прибыли 22 футболиста «Динамо»

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