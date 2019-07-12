Футбол
В Тулу на матч с «Арсеналом» прибыли 22 футболиста «Динамо»Молодой коммунар 04:51
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
В соцсетях появилась информация, что на игру 1-го тура чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом» столичное «Динамо» заявило 22 футболиста.
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РФПЛ: Прогноз на дебютный матч сезона 2019/2020 «Арсенал» – «Динамо» 12 июля
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