Авто
Great Wall открыла в Тульской области новый автозавод HavalVistaNews 11:00
Первым с конвейера сошёл кроссовер Haval F7. Сегодня, 5 мая, китайская компания Great Wall открыла в Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» новый автозавод по производству машин марки Haval. Первым автомобилем, который был выпущен на предприятии, стал Haval F7.
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Контактная группа по урегулированию на востоке Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.
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Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
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Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
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Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
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Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
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Россия и Китай выступают против политического диктата и валютного шантажа в международном торгово-экономическом сотрудничестве.
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