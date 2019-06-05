Авто

Great Wall открыла в Тульской области новый автозавод HavalVistaNews 11:00

Первым с конвейера сошёл кроссовер Haval F7. Сегодня, 5 мая, китайская компания Great Wall открыла в Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» новый автозавод по производству машин марки Haval. Первым автомобилем, который был выпущен на предприятии, стал Haval F7.
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Great Wall торопится на СПИК

Коммерсантъ12:03

Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод

SpeedMe05:00

Great Wall открыла в России новый автозавод Haval

Автостат07:03

Эксклюзивные кадры с презентации «Haval F7» под Тулой

Московский Комсомолец09:49

Российский завод концерна Great Wall запустил производство автомобилей в Тульской области

ТАСС07:40

Great Wall открыла под Тулой автозавод за $500 млн

Интерфакс05:30

Китайская компания Great Wall Motor открыла сегодня завод в Тульской области

Эхо Москвы11:24
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
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