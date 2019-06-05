Авто
В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод HavalREGNUM 08:40
В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
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