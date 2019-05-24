Неизвестный расстрелял полицейского в ТулеГазета.Ru 07:12

с чего всё началось

В настоящее время в Тульской области ввели план "Перехват", сотрудники полиции пытаются поймать неизвестного. По некоторым данным, у полицейского и неизвестного произошел конфликт в общественном транспорте. Когда стороны вышли поговорить, то неизвестный выстрелил в полицейского и сбежал.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".

Общество Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.

Гаджеты Google очистила сайт Android.com от упоминаний смартфонов Huawei Huawei Mate X был представлен на сайте Android.com в разделе, посвящённом первым 5G-аппаратам.

Финансы Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке Сбербанк России снизит ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта. Как передает «Интерфакс», это случится 25 мая.

Экономика Moller-Maersk сменила чистую прибыль на убыток в I квартале Датский судоходный гигант и оператор контейнерных перевозок A.P. Moller-Maersk A/S обнародовал сегодня данные, согласно которым чистый убыток компании по итогам I квартала 2019 года составил $656 млн против чистой прибыли в размере $2,76 млрд годом ранее.

Политика Захарова иронично отреагировала на отставку Терезы Мэй Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского премьера Терезы Мэй об отставке.

Происшествия В Саратове силовики вызволяли наркоманов из реабилитационного центра В Саратове сотрудники следственного комитета и МВД пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались люди.

Политика Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.

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