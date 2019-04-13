Футбол
В Туле стартовал матч «Арсенала» против «Урала»Тульские новости вчера в 07:00
Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле, стартовал матч 23 тура Чемпионата России по футболу. Тульский "Арсенал" сражается с екатеринбургским "Уралом".
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В. Альварес: работа над ошибками поможет «Арсеналу» выйти в финал Кубка России
Чемпионатвчера в 12:34
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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В Техасе в результате урагана погибли двое детей
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Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине
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Девушек из Владивостока похитили и принудили к проституции в Таиланде
В Приморском крае перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в организации и принуждении к проституции и похищении людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
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По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
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Столичная полиция сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников российского антидопингового агентства (РУСАДА), совершивших мошенничество при закупках оборудования.
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NASA сфотографировало на Марсе пингвина
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Германия передала Украине грамоту Петра I
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Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ
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В Финляндии пройдут парламентские выборы
Предварительные результаты будут известны уже вечером, а окончательные обнародуют 17 апреля.
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Мадуро заявил о готовности народа Венесуэлы встать на защиту страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил, что народ Боливарианской Республики готов встать на защиту своей страны от любой угрозы.
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В Канаде сгорел Украинский культурный центр
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Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
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Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера
Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
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Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста
Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
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Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Обновлено вчера в 16:57
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Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
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Трамп высказался о возможном третьем саммите с Ким Чен Ыном
Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение по поводу возможности проведения третьего саммита США — КНДР.
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Армия и оружие
Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО
Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
Обновлено вчера в 03:28
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55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж
Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено вчера в 07:06
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За спасение утопающего в Китае наградили туриста из России
Обновлено вчера в 17:35
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Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании
Обновлено вчера в 22:26
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
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Здоровье
В Башкирии у 33 детей выявили гепатит
В 2018 году в Башкирии у 33 детей до 14 лет выявили гепатит. Об этом сообщили UfacityNews.ru в Росздравнадзоре.
Обновлено вчера в 22:10
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Происшествия
WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа
Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено вчера в 18:24
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Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14