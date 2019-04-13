Футбол

В Туле стартовал матч «Арсенала» против «Урала»Тульские новости вчера в 07:00

Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле, стартовал матч 23 тура Чемпионата России по футболу. Тульский "Арсенал" сражается с екатеринбургским "Уралом".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Урал»

Тульские новостивчера в 10:02

В. Альварес: работа над ошибками поможет «Арсеналу» выйти в финал Кубка России

Чемпионатвчера в 12:34

«Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» в 23-м туре РПЛ

Советский спортвчера в 09:01

«Арсенал» и «Урал» не выявили победителя

Матч ТВвчера в 08:53

Первый сухой матч «Урала». Команда Парфенова устояла в Туле

Спорт-Экспрессвчера в 09:25

«Огненный матч»: тульский «Арсенал» сдержал свое слово

Первый Тульскийвчера в 09:31

Сухая весна «Арсенала»: шесть матчей подряд на ноль

MySLO.ruвчера в 12:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Происшествия

В Техасе в результате урагана погибли двое детей

Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Девушек из Владивостока похитили и принудили к проституции в Таиланде

В Приморском крае перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в организации и принуждении к проституции и похищении людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Обновлено 12 апреля в 23:46
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени

По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Общество

Гороскоп на 14 апреля: лучше перенесите важные встречи

Гороскоп говорит, что нерешительность, осторожность и аккуратность со словами и действиями сегодня, 14 апреля, будут только на руку.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Возбуждено дело о мошенничестве в РУСАДА

Столичная полиция сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников российского антидопингового агентства (РУСАДА), совершивших мошенничество при закупках оборудования.
Обновлено вчера в 12:57
Космос

NASA сфотографировало на Марсе пингвина

Обновлено вчера в 12:00
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ

В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

В Финляндии пройдут парламентские выборы

Предварительные результаты будут известны уже вечером, а окончательные обнародуют 17 апреля.
Обновлено вчера в 21:08
Политика

Мадуро заявил о готовности народа Венесуэлы встать на защиту страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил, что народ Боливарианской Республики готов встать на защиту своей страны от любой угрозы.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

Обновлено вчера в 16:46
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Обновлено вчера в 16:57
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Трамп высказался о возможном третьем саммите с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение по поводу возможности проведения третьего саммита США — КНДР.
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие

Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО

Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
Обновлено вчера в 03:28
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

За спасение утопающего в Китае наградили туриста из России

Обновлено вчера в 17:35
Общество

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

Обновлено вчера в 22:26
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено 12 апреля в 13:30
Здоровье

В Башкирии у 33 детей выявили гепатит

В 2018 году в Башкирии у 33 детей до 14 лет выявили гепатит. Об этом сообщили UfacityNews.ru в Росздравнадзоре.
Обновлено вчера в 22:10
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Происшествия

WikiLeaks рассказал о судьбе кота Ассанжа

Представители WikiLeaks рассказали, что еще в октябре 2018 года Ассанж попросил своих адвокатов забрать животное и пообещали, что кот и его хозяин воссоединятся на свободе.
Обновлено вчера в 18:24
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное