Футбол
В Туле стартовал матч «Арсенала» против «Урала»Тульские новости 07:00
Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле, стартовал матч 23 тура Чемпионата России по футболу. Тульский "Арсенал" сражается с екатеринбургским "Уралом".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Хоккей
Департамент судейства КХЛ объяснил незасчитанный гол «Авангарда»
Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по незасчитанному голу омского "Авангарда" в первом матче финала плей-офф с московским ЦСКА.
Обновлено в 12:19
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Футбол
«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено в 15:07
Здоровье
В Кузбассе активизировались клещи
С начала сезона в медицинские учреждения области с жалобами на укусы клеща обратились 84 человека, сообщает Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.
Обновлено в 00:30
Космос
В Израиле решили отправить на Луну второй космический аппарат
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено в 09:05
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено в 16:29
Кино
Мединский предложил Лунгину не привязывать выход «Братства» к 9 мая
Премьеру фильма Павла Лунгина «Братство» не будут привязывать ко Дню Победы, чтобы снять общественное напряжение, заявил министр культуры Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Скотленд-Ярд не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом
Скотленд-Ярд не связывает нападение неизвестного на автомобиль посольства Украины в Лондоне с терроризмом.
Обновлено в 11:00
Футбол
Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучше
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил выступление команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (2:1).
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра
Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Кино
Вышел первый тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер новой части начно-фантастической саги "Звездные Войны" с подзаголовком " Восхождение Скайуокера".
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Авто
Медведев узаконил правила автотюнинга
Обновлено 11 апреля в 22:35
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Нет в станице нормальной больницы: жители Кубани обратились к президенту с наболевшей проблемой
Жители станицы Новомышастовской Краснодарского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
«Я тебя обожаю». Ольга Бузова показала, как проводит время в постели
«Круто», «Сразу видно, выспалась», «Теперь я точно поняла, за что я тебя обожаю», - такие комментарии оставили подписчики Оли.
Обновлено в 09:59
Хоккей
Российские хоккеистки не смогли выйти в финал чемпионата мира
Обновлено в 15:37
Политика
Акционеры Facebook требуют свержения Цукерберга
Группа акционеров компании Facebook потребовала рассмотреть вопрос о лишении основателя социальной сети Марка Цукерберга привилегий и отстранении с поста гендиректора.
Обновлено в 17:34
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза выходит замуж
55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Общество
Познер назвал книги, которые взял бы на необитаемый остров
Тележурналист Владимир Познер рассказал о книгах, которые он взял бы с собой на необитаемый остров. Об этом сообщает агентство Nation News.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30