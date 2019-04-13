Футбол

В Туле стартовал матч «Арсенала» против «Урала»Тульские новости 07:00

Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле, стартовал матч 23 тура Чемпионата России по футболу. Тульский "Арсенал" сражается с екатеринбургским "Уралом".
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Сухая весна «Арсенала»: шесть матчей подряд на ноль

MySLO.ru12:21

Первый сухой матч «Урала». Команда Парфенова устояла в Туле

Спорт-Экспресс09:25

«Арсенал» и «Урал» не выявили победителя

Матч ТВ08:53

«Огненный матч»: тульский «Арсенал» сдержал свое слово

Первый Тульский09:31

В. Альварес: работа над ошибками поможет «Арсеналу» выйти в финал Кубка России

Чемпионат12:34

«Арсенал» продлил свою беспроигрышную серию

Metaratings09:05

Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Урал»

Тульские новости10:02
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Хоккей

Департамент судейства КХЛ объяснил незасчитанный гол «Авангарда»

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по незасчитанному голу омского "Авангарда" в первом матче финала плей-офф с московским ЦСКА.
Обновлено в 12:19
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено в 15:07
Здоровье

В Кузбассе активизировались клещи

С начала сезона в медицинские учреждения области с жалобами на укусы клеща обратились 84 человека, сообщает Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.
Обновлено в 00:30
Космос

В Израиле решили отправить на Луну второй космический аппарат

Обновлено в 14:27
Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 09:05
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено в 16:29
Технологии

Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»

Обновлено в 07:27
Кино

Мединский предложил Лунгину не привязывать выход «Братства» к 9 мая

Премьеру фильма Павла Лунгина «Братство» не будут привязывать ко Дню Победы, чтобы снять общественное напряжение, заявил министр культуры Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Скотленд-Ярд не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом

Скотленд-Ярд не связывает нападение неизвестного на автомобиль посольства Украины в Лондоне с терроризмом.
Обновлено в 11:00
Футбол

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» повезло, «Вест Хэм» играл лучше

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил выступление команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед" (2:1).
Обновлено в 16:52
Происшествия

В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Кино

Вышел первый тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер новой части начно-фантастической саги "Звездные Войны" с подзаголовком " Восхождение Скайуокера".
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Авто

Медведев узаконил правила автотюнинга

Обновлено 11 апреля в 22:35
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Общество

Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ

Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Здоровье

Нет в станице нормальной больницы: жители Кубани обратились к президенту с наболевшей проблемой

Жители станицы Новомышастовской Краснодарского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

«Я тебя обожаю». Ольга Бузова показала, как проводит время в постели

«Круто», «Сразу видно, выспалась», «Теперь я точно поняла, за что я тебя обожаю», - такие комментарии оставили подписчики Оли.
Обновлено в 09:59
Хоккей

Российские хоккеистки не смогли выйти в финал чемпионата мира

Обновлено в 15:37
Политика

Акционеры Facebook требуют свержения Цукерберга

Группа акционеров компании Facebook потребовала рассмотреть вопрос о лишении основателя социальной сети Марка Цукерберга привилегий и отстранении с поста гендиректора.
Обновлено в 17:34
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море

Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза выходит замуж

55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Общество

Познер назвал книги, которые взял бы на необитаемый остров

Тележурналист Владимир Познер рассказал о книгах, которые он взял бы с собой на необитаемый остров. Об этом сообщает агентство Nation News.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
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