В Туле стартовал матч «Арсенала» против «Урала»Тульские новости 07:00

Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле, стартовал матч 23 тура Чемпионата России по футболу. Тульский "Арсенал" сражается с екатеринбургским "Уралом".

В Туле стартовал матч «Арсенала» против «Урала»

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