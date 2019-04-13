Футбол

В Туле стартовал матч «Арсенала» против «Урала»Тульские новости 07:00

Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле, стартовал матч 23 тура Чемпионата России по футболу. Тульский "Арсенал" сражается с екатеринбургским "Уралом".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сухая весна «Арсенала»: шесть матчей подряд на ноль

MySLO.ru12:21

Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Урал»

Тульские новости10:02

«Арсенал» и «Урал» не выявили победителя

Матч ТВ08:53

«Огненный матч»: тульский «Арсенал» сдержал свое слово

Первый Тульский09:31

Первый сухой матч «Урала». Команда Парфенова устояла в Туле

Спорт-Экспресс09:25

«Арсенал» продлил свою беспроигрышную серию

Metaratings09:05

В. Альварес: работа над ошибками поможет «Арсеналу» выйти в финал Кубка России

Чемпионат12:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Музыка

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:21
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено в 08:00
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Футбол

Хусаинов: Лапочкин справедливо удалил футболиста ЦСКА Фернандеса в матче с «Оренбургом»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" был справедливо удален главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.
Обновлено в 13:05
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Политика

В Белграде начался массовый протест против президента Сербии

Обновлено в 10:04
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Футбол

«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом»

В следующем туре Монако в гостях сыграет против ПСЖ, а Реймс дома встретится с Сент-Этьеном.
Обновлено в 15:54
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Общество

В Калининграде проходит финал школьной олимпиады по литературе

Приехали более 250 старшеклассников из 72-х регионов страны.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

В армии Украины появится новая медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Наука

Грибковая суперинфекция захватывает мир

По словам американских ученых, заболевание, которое распространяется с небывалой скоростью, обнаружили в Японии в 2009 году и не посчитали опасным.
Обновлено в 15:39
Происшествия

На проспекте Обуховской обороны две машины въехали в дом

В субботу, 13 апреля, около девяти часов вечера в жилой дом на проспекте Обуховской обороны врезались такси и Hyundai Solaris.
Обновлено в 14:30
Происшествия

В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Экономика

Вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается

Вице-премьер России Максим Акимов заверил, что опрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

Обновлено в 05:25
Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко дали прозвище Туфель

Украинский политик Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых Петра Порошенко прозвали Туфель.
Обновлено в 15:58
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

"Патриот" ждет самая глубокая в истории модели модернизация в рамках проекта "УАЗ Патриот-2020".
Обновлено в 08:14
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Происшествия

Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье

На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Футбол

Футболист «Бернли» поцеловал соперника после стычки

Обновлено в 13:02
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Автоспорт

Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников

Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве

МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
Обновлено в 06:22
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное