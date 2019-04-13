Футбол
В Туле стартовал матч «Арсенала» против «Урала»Тульские новости 07:00
Несколько секунд назад на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле, стартовал матч 23 тура Чемпионата России по футболу. Тульский "Арсенал" сражается с екатеринбургским "Уралом".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:21
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Футбол
Хусаинов: Лапочкин справедливо удалил футболиста ЦСКА Фернандеса в матче с «Оренбургом»
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" был справедливо удален главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.
Обновлено в 13:05
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Политика
В Белграде начался массовый протест против президента Сербии
Обновлено в 10:04
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Футбол
«Монако» на своем поле сыграл вничью с «Реймсом»
В следующем туре Монако в гостях сыграет против ПСЖ, а Реймс дома встретится с Сент-Этьеном.
Обновлено в 15:54
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Общество
В Калининграде проходит финал школьной олимпиады по литературе
Приехали более 250 старшеклассников из 72-х регионов страны.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
В армии Украины появится новая медаль «За ранение»
В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Наука
Грибковая суперинфекция захватывает мир
По словам американских ученых, заболевание, которое распространяется с небывалой скоростью, обнаружили в Японии в 2009 году и не посчитали опасным.
Обновлено в 15:39
Происшествия
На проспекте Обуховской обороны две машины въехали в дом
В субботу, 13 апреля, около девяти часов вечера в жилой дом на проспекте Обуховской обороны врезались такси и Hyundai Solaris.
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра
Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Экономика
Вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается
Вице-премьер России Максим Акимов заверил, что опрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
Обновлено в 05:25
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко дали прозвище Туфель
Украинский политик Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых Петра Порошенко прозвали Туфель.
Обновлено в 15:58
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
"Патриот" ждет самая глубокая в истории модели модернизация в рамках проекта "УАЗ Патриот-2020".
Обновлено в 08:14
Происшествия
Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье
На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Футбол
Футболист «Бернли» поцеловал соперника после стычки
Обновлено в 13:02
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве
МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
Обновлено в 06:22
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне
Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24