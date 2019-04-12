Футбол
В Туле стартовал матч «Арсенал» — «Урал»Тульская служба новостей 07:00
Матч рассудит дмитровчанин Виталий Мешков. Ассистировать ему будут - Андрей Болотенков из Москвы и Андрей Веретершкин из Санкт-Петербурга.
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Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Обновлено в 08:14
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга машин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).
Обновлено вчера в 02:13
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики
Соседи не замечали ничего плохого за владельцем дома в Тюмени, где в ходе контртеррористической операции были ликвидированы боевики.
Обновлено в 08:00
Политика
Глава разведки Судана подал в отставку, сообщили СМИ
В четверг суданское госагентство SUNA сообщило, что национальная разведка Судана объявила об освобождении всех политических заключенных.
Обновлено в 07:44
Экономика
Путин и Медведев объявили свои декларации о доходах
Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше на 1,3 млн рублей, чем Владимир Путин, доход премьера составил 9,9 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:39
Авто
В продаже появилась самая дешевая Ferrari в мире
Обновлено в 08:29
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков ИГИЛ в Тюмени
Согласно официальной информации, в ночь на 13 апреля в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции были ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ).
Обновлено в 05:32
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА и уедут в НХЛ
Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Индия может отказаться от российских Ил-112В, в пользу украинских Ан-178
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
В ЛНР назвали потери ВСУ в Донбассе
В середине марта депутат Верховной рады Украины, основатель националистического батальона "Азов" Андрей Билецкий назвал потери украинских силовиков в Донбассе "космическими для современных войн".
Обновлено вчера в 09:19
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Общество
Сайт 76.ru разблокировали после удаления фото с надписью про Путина
Сайт ярославского издания 76.ru, который был заблокирован 12 апреля из-за новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина, возобновил работу днем 13 апреля.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Политика
Украина просит вернуть в бюллетени графу «Против всех»
СМИ сообщают, что официальный сайт главы Украины опубликовал петицию, которая призывает граждан подписать согласие о возврате графы «Против всех» в избирательные бюллетени.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Экономика
В экономике Казани доля малого бизнеса составила 38,5% в прошлом году
В экономике Казани доля малого бизнеса составила 38,5% в прошлом году. Об этом мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил на совещании в кабмине.
Обновлено в 05:11
Политика
10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018
«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»
Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Футбол
«Томь» сыграла вничью с «Чертаново», «Авангард» обыграл «Тюмень»
«Томь» (56) занимает вторую позицию турнирной таблицы, «Авангард» (50) находится на четвертом месте, «Чертаново» (47) расположилось на седьмой строчке, «Луч» (39) идет 11-м, а «Сибирь» (26) и «Тюмень» (22) — на 18 и 19 местах соответственно.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
«Пустынный паук»: из старой советской пушки сделали грозное оружие
Старый советский артиллерийский комплекс С-60 обрел новую жизнь.
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие
При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР
По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08